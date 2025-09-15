Na filmie zamieszczonym na Facebooku na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, widać, jak kobieta podchodzi do drzwi jednej z kamienic. W tym momencie zza rogu wyskakuje mężczyzna w kapturze i natychmiast chwyta ją od tyłu, dusząc przez kilkanaście sekund. Niespodziewanie napastnik odpuszcza i ucieka z miejsca zdarzenia.

Policja potwierdza: Trwa postępowanie

Sprawą zajęła się Komenda Miejska Policji w Łodzi. Poszkodowana kobieta została już przesłuchana, choć – jak informują funkcjonariusze – pojawiły się trudności z powodu bariery językowej, ponieważ nie mówi po polsku.

Obecnie zbierany jest materiał dowodowy oraz prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawcy – przekazała asp. Kamila Sowińska z łódzkiej policji, cytowana przez TVN24.

Ofiara złożyła zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Funkcjonariusze analizują zapis z monitoringu i prowadzą działania zmierzające do identyfikacji sprawcy.

Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, TVN 24, ONET