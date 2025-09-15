Obecność przedstawiciela resortu dyplomacji od razu skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Można tak było od początku" – napisał na platformie X.

Spotkania w Berlinie i Paryżu

Prezydent Nawrocki uda się najpierw do Berlina, gdzie spotka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Jeszcze tego samego dnia planowana jest jego podróż do Paryża, gdzie ma rozmawiać z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Reklama

Nowy etap współpracy?

Udział Bartoszewskiego w delegacji jest istotny, ponieważ wcześniejsze wizyty Karola Nawrockiego odbywały się bez udziału reprezentantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Brak obecności dyplomatów wywoływał napięcia na linii Pałac Prezydencki – MSZ.

Do najgłośniejszego sporu doszło po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA. Wówczas także zabrakło przedstawicieli polskiej dyplomacji, co doprowadziło do otwartej wymiany krytycznych komentarzy pomiędzy resortem a otoczeniem głowy państwa.

Reklama

Sikorski i Nawrocki łagodzą relacje?

W ostatnich dniach pojawiły się sygnały poprawy współpracy. Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował w poniedziałek, że minister Sikorski zwrócił się do ambasadora RP w Chinach Jakuba Kumocha o przekazanie prezydentowi Nawrockiemu relacji z wizyty. – Widzicie państwo, że przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd-prezydent układa się bardzo dobrze – podsumował Wroński.

Źródło: TVN24 / Radio ZET