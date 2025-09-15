Waldemar Buda, europoseł i były minister rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, poinformował w mediach społecznościowych o incydencie, do którego miało dojść w Brukseli. Według jego relacji, jego samochód został ostrzelany z broni pneumatycznej.
"Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pie###na brukselska dzicz!" – napisał wzburzony polityk.
Do wpisu dołączył fotografię przedstawiającą uszkodzoną szybę pojazdu. Buda nie podał szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia, ale jego wpis sugeruje, że do incydentu doszło niedawno.
Samochód Waldemara Budy ostrzelany w Brukseli. Europoseł wściekły
Służby belgijskie nie wydały dotąd oficjalnego komentarza w sprawie. Nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem auta ani jakie były motywy tego działania.
