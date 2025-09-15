"Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pie###na brukselska dzicz!" – napisał wzburzony polityk.

Do wpisu dołączył fotografię przedstawiającą uszkodzoną szybę pojazdu. Buda nie podał szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia, ale jego wpis sugeruje, że do incydentu doszło niedawno.

Służby belgijskie nie wydały dotąd oficjalnego komentarza w sprawie. Nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem auta ani jakie były motywy tego działania.