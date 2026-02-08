- Co konkretnie trzeba wymienić?
- Kogo dotyczy obowiązek?
- Czy obowiązek dotyczy wszystkich budynków?
- Kara i konsekwencje za zwłokę
- Ile to może kosztować i jak finansować?
- Kto faktycznie zapłaci za wymianę?
- Jakie liczniki spełniają nowe wymogi?
- Co robić teraz - praktyczny plan działania dla zarządców i właścicieli
- Dlaczego ustawodawca wprowadził te zmiany?
- FAQ - często zadawane pytania
- Ważna informacja praktyczna
Przepisy nakładają obowiązek wymiany niektórych liczników i urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych - terminy kończą się w 2026 roku. Dotyczy to m.in. wodomierzy ciepłej wody i ciepłomierzy, które muszą mieć funkcję zdalnego odczytu. Zarządcy i właściciele mają ograniczony czas na modernizację - a za zwłokę przewidziane są sankcje finansowe.
Co konkretnie trzeba wymienić?
- Wodomierze ciepłej wody oraz ciepłomierze - nowe urządzenia powinny umożliwiać zdalny odczyt.
- Przepisy obejmują instalacje, które wpływają na efektywne i przejrzyste rozliczanie zużycia ciepła i wody w budynkach wielorodzinnych.
Kogo dotyczy obowiązek?
Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców budynków takich jak spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty - to oni odpowiadają za montaż nowych urządzeń i dostosowanie systemów rozliczeń. W praktyce decyzje o zakupie i montażu podejmuje zarząd wspólnoty lub spółdzielnia, choć koszty finalnie ponoszą właściciele lokali.
Czy obowiązek dotyczy wszystkich budynków?
Nie wszystkie budynki są objęte obowiązkiem w takim samym zakresie. Wymiana liczników nie jest konieczna, jeśli:
- budynek nie jest technicznie przystosowany do montażu urządzeń ze zdalnym odczytem,
- koszty modernizacji byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych oszczędności,
- instalacja ciepłej wody lub ogrzewania nie pozwala na indywidualne opomiarowanie.
W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie wyjątku, ale wymaga to dokumentacji technicznej.
Kara i konsekwencje za zwłokę
Właściciel lub zarządca, który nie doprowadzi do wymiany w terminie, może zostać ukarany karą administracyjną. Wysokość grzywny może sięgnąć 10 000 zł - w skrajnych przypadkach w prawie administracyjnym przewidziane są też inne sankcje proceduralne.
Ile to może kosztować i jak finansować?
Koszty wymiany liczników zależą od typu urządzeń i skali budynku - w przypadku większych bloków wymiana całego osprzętu i instalacja systemu zdalnego odczytu może być jednorazowym wydatkiem rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych na budynek. Istnieją możliwości dofinansowania lub rozłożenia wydatku na raty (np. z funduszu remontowego, dotacji lokalnych lub programów termomodernizacyjnych) - warto sprawdzić lokalne programy wsparcia.
Kto faktycznie zapłaci za wymianę?
Choć formalny obowiązek spoczywa na wspólnocie lub spółdzielni, koszty wymiany są zazwyczaj pokrywane przez mieszkańców - najczęściej z funduszu remontowego lub poprzez jednorazową dopłatę. W niektórych budynkach wydatki rozkładane są na raty doliczane do miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Zarządy coraz częściej informują lokatorów o konieczności przygotowania się na dodatkowe obciążenia finansowe jeszcze przed końcem roku.
Jakie liczniki spełniają nowe wymogi?
Nowe przepisy wymagają, aby wodomierze i ciepłomierze:
- umożliwiały zdalny odczyt danych,
- były kompatybilne z systemami rozliczeniowymi stosowanymi przez zarządcę,
- spełniały aktualne normy metrologiczne i były legalizowane.
Eksperci radzą, aby przy zakupie zwracać uwagę nie tylko na cenę urządzenia, ale także na koszty obsługi systemu w kolejnych latach.
Co robić teraz - praktyczny plan działania dla zarządców i właścicieli
- Inventaryzacja - sprawdź, które urządzenia w budynku wymagają wymiany i czy obecne liczniki obsługują zdalny odczyt.
- Budżet i harmonogram - przygotuj kosztorys i zaplanuj prace tak, aby zdążyć przed końcem roku 2026.
- Oferty i przetarg - porównaj oferty firm instalacyjnych i systemowych; zwróć uwagę na gwarancje i możliwość integracji z systemem odczytu danych.
- Komunikacja z mieszkańcami - poinformuj właścicieli lokali o planie, kosztach i terminach - transparentność zmniejsza konflikty.
- Źródła finansowania - sprawdź możliwość użycia funduszu remontowego, dotacji lokalnych lub rozłożenia kosztów na raty.
Dlaczego ustawodawca wprowadził te zmiany?
Celem nowych regulacji jest:
- zwiększenie przejrzystości rozliczeń za wodę i ogrzewanie,
- ograniczenie sporów między mieszkańcami a zarządcami,
- poprawa efektywności energetycznej budynków,
- dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych.
Według resortu klimatu nowoczesne systemy pomiarowe mają pomóc w lepszym zarządzaniu zużyciem energii, szczególnie w budynkach wielorodzinnych.
FAQ - często zadawane pytania
Do kiedy trzeba wymienić liczniki?
Do końca 2026 r. - to ostateczny termin na dostosowanie urządzeń pomiarowych.
Czy kara 10 000 zł może zostać nałożona na właściciela mieszkania?
Kara jest sankcją administracyjną wobec właściciela lub zarządcy, jeśli obowiązek nie zostanie wykonany. W praktyce odpowiedzialność organizacyjna spoczywa na zarządzie wspólnoty/spółdzielni.
Czy modernizacja poprawi koszty ogrzewania?
Nowe liczniki i systemy zdalnego odczytu poprawiają precyzję rozliczeń i mogą ułatwić oszczędności energetyczne, ale same w sobie nie obniżają bezpośrednio rachunków bez dodatkowych działań (termomodernizacja, regulacja systemu).
Ważna informacja praktyczna
Zarządcy nieruchomości ostrzegają, że im bliżej końca terminu, tym trudniej będzie znaleźć wykonawców i utrzymać koszty na obecnym poziomie. Branża spodziewa się wzrostu cen usług montażowych w ostatnich miesiącach obowiązywania przepisów.