Ambasador USA w Polsce Thomas Rose udzielił wywiadu po tym, jak oświadczył, że USA zrywa stosunki z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Nie będziemy akceptowali czy tolerowali skandalicznych obelg wobec naszego prezydenta. Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny reagować - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".
Rose: To jest to godne pożałowania
Skomentował także sondaż "Rzeczpospolitej". Wynika z niego, że aż 53,2 proc. badanych uważa, iż Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem. Tylko 29,9 proc. widzi w USA alianta wiarygodnego.
Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania. I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki. Kochamy Polskę, chcemy mieć z nią silny sojusz. Żywimy ogromny respekt dla polskiego narodu i staramy się, aby nasze relacje z Polską były tak produktywne i konstruktywne, jak to tylko możliwe - powiedział Thomas Rose.
Atak na Trumpa
Podczas wywiadu dziennikarz Jędrzej Bielecki poprosił go, aby wyjaśnił Polakom, który fragment wypowiedzi marszałka Sejmu można uznać za osobisty atak na prezydenta Trumpa. Z pewnością dla mediów byłoby użyteczne podtrzymywanie tego tematu. Ale może mi pan zadawać 25 razy to samo pytanie, a uzyska pan tę samą odpowiedź - odparł ambasador USA w Polsce.
USA zrywa z Czarzastym, utrzymuje stosunki z Putinem
Dziennikarz nie poddawał się jednak w drążeniu. Podjął pan decyzję o zerwaniu kontaktów z Czarzastym. Ale przecież Ameryka utrzymuje stosunki z niepomiernie bardziej kontrowersyjnymi postaciami, jak chociażby Władimir Putin. Jak to wytłumaczyć? - zapytał. Odpowiedź ambasadora była krótka i emocjonalna. Nie muszę tego tłumaczyć! - zakończył rozmowę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję