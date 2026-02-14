To była już 7. edycja programu "The Voice Senior". Do finałowego odcinka zakwalifikowało się ośmioro uczestników. Spośród nich jurorzy wybrali czwórkę, która znalazła się w ścisłym finale.

"The Voice Senior". Jurorzy wybrali finalistów

W pierwszym etapie na scenie zaprezentowali się po dwoje reprezentantów z drużyn każdego z trenerów. Po tych występach Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny wskazali po jednej osobie ze swojej ekipy, która przeszła do ścisłej walki o zwycięstwo. W drugim etapie każdy z finalistów zaśpiewał dwa utwory.

"The Voice Senior". Kto znalazł się w finale?

Wśród tych, którzy walczyli o tytuł Najlepszego Głosu 7. edycji "The Voice Senior", znaleźli się:

Grażyna Osmala

Robert Ziętara

Małgorzata Skrzypczak

Violetta Kapcewicz.

"The Voice Senior". Kto wygrał program?

Głosami widzów zwyciężczynią "The Voice Senior" została Violetta Kapcewicz. Najlepiej śpiewająca seniorka otrzymała statuetkę "The Voice Senior" oraz 50 tys. złotych. Pozostała trójka finalistów otrzymała nagrody w wysokości 15 tys. złotych.