Nazwisko Włodzimierza Czarzastego to jedno z najgorętszych w polskiej polityce w ostatnim czasie. Emocje wzbudza m.in. za sprawą doniesień o jego znajomości ze Swietłaną Czestnych.

Zamieszanie wokół marszałka Sejmu

Rząd zapewnia, że marszałek Sejmu jest stale weryfikowany przez służby. Politycy opozycji i współpracownicy prezydenta chcą zbadania rzekomych "wschodnich kontaktów" Czarzastego.

'Koalicjanci mają sporo pretensji do Czarzastego'. Chodzi nie tylko o poświadczenia bezpieczeństwa
Wśród argumentów jest ten, że marszałek Sejmu to osoba, która, gdy prezydent nie może sprawować swojej funkcji, zastępuje go. Jeśli coś by się stało pierwszej osobie w państwie, to później pan marszałek Czarzasty pełni funkcję prezydenta. Już w naszej historii mieliśmy taką sytuację - powiedział mówił w Radiu ZET poseł PiS Paweł Sałek.

Te słowa Scheuring-Wielgus wywołały burzę

Obecna podczas tej rozmowy europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że "byłby to wspaniały finał". W studiu zapanowała konsternacja. Polityk PiS próbował dopytać, "co pani powiedziała". Gdyby tak się stało, pan powiedział - wyjaśniła polityczka.

Scheuring-Wielgus wydała oświadczenie

Słowa europosłanki Nowej Lewicy wywołały burzę. Joanna Scheuring-Wielgus wydała w tej sprawie oświadczenie. "Chcę doprecyzować moją wypowiedź z Radia Zet. W ferworze dyskusji w audycji na żywo mówiłam wyłącznie o scenariuszu politycznym i Włodzimierzu Czarzastym jako prezydencie, a nie o zdrowiu czy życiu Pana Prezydenta" - napisała.

"Życzę Prezydentowi Nawrockiemu oraz wszystkim długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opacznie zinterpretowane - nie taka była intencja" - dodała Scheuring-Wielgus.