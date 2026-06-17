Skarby z PRL w Twoim kredensie. Porcelana, za którą kolekcjonerzy płacą fortunę

Porcelana z czasów PRL, jeszcze niedawno traktowana jako zwykłe wyposażenie mieszkań, dziś wraca do łask w wielkim stylu. Jak podaje Gazeta Pomorska, przedmioty te stały się w 2026 roku jednymi z najbardziej poszukiwanych dóbr na rynku kolekcjonerskim.

Dla wielu osób to sentymentalna podróż do dzieciństwa, kiedy porcelanowe serwisy wyjmowano z serwantek tylko na specjalne okazje. Z kolei dla młodszych pokoleń i miłośników designu, to unikalne świadectwo polskiego wzornictwa, które świetnie pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Fenomen ten napędza nostalgia, ale także wysoka jakość produktów wytwarzanych w takich fabrykach jak Wałbrzych, Chodzież czy Ćmielów.

Czego szukają kolekcjonerzy?

Nie każda porcelana z minionej epoki ma wysoką wartość, ale istnieje grupa przedmiotów, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Jeśli masz w domu poniższe okazy, możesz posiadać prawdziwy skarb:

Serwisy kawowe i obiadowe : Szczególnie pożądane są zestawy z lat 60. i 70. o geometrycznych lub kwiatowych wzorach.

: Szczególnie pożądane są zestawy z lat 60. i 70. o geometrycznych lub kwiatowych wzorach. Figurki porcelanowe : Prym wiedzie słynny Ćmielów. Kolekcjonerzy polują na postacie baletnic, zwierząt oraz awangardowe formy.

: Prym wiedzie słynny Ćmielów. Kolekcjonerzy polują na postacie baletnic, zwierząt oraz awangardowe formy. Wazony : Największą wartość mają te o smukłych, nowoczesnych kształtach, często w pastelowych kolorach.

: Największą wartość mają te o smukłych, nowoczesnych kształtach, często w pastelowych kolorach. Projekty artystyczne: Najbardziej cenione są dzieła wybitnych twórców, takich jak Lubomir Tomaszewski czy Mieczysław Naruszewicz, którzy nadali polskiej ceramice światowy poziom.

Co wpływa na cenę?

Rynek kolekcjonerski bywa bezlitosny dla przedmiotów zniszczonych. Naczynia muszą być pozbawione pęknięć, wyszczerbień czy ubytków. Pełny serwis na 12 osób jest znacznie droższy niż suma pojedynczych elementów. Produkty z Ćmielowa czy Chodzieży zawsze wygrywają z mniej znanymi wytwórniami. Wyroby autorstwa uznanych artystów osiągają najwyższe notowania. Limitowane serie lub wyroby przeznaczone na eksport to prawdziwe rarytasy.

Ile można zarobić na starej porcelanie?

Ceny na rynku antykwarycznym bywają imponujące, choć zależą od indywidualnego egzemplarza. Oto jak kształtują się obecne wartości:

Pojedyncze talerze i filiżanki: Kosztują od 20 do 100 zł.

Figurki z Ćmielowa: Ich ceny startują od 200 zł, a unikatowe wzory osiągają nawet 5000 zł.

a unikatowe wzory osiągają nawet Kompletne serwisy kawowe: W zależności od stanu i wzoru kosztują od 500 do 2000 zł.

Serwisy obiadowe: Za duży zestaw na 12 osób zapłacisz od 1500 do 6000 zł.

Wazony i unikatowe projekty: To najdroższa kategoria. Na aukcjach kolekcjonerskich ceny tych przedmiotów nierzadko przekraczają 10 000 zł.

Przeglądając domowe szafki, warto zwrócić uwagę na sygnatury na spodzie naczyń. To właśnie one często zdradzają, czy trzymamy w rękach pospolity przedmiot, czy cenny okaz z polskiej historii designu.