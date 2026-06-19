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Wypadek w Ząbkach. Polacy domagają się ostrzejszych przepisów dla zagranicznych kierowców

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
11 minut temu
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Wypadek w Ząbkach. Polacy domagają się ostrzejszych przepisów dla zagranicznych kierowców
Wypadek w Ząbkach. Polacy domagają się ostrzejszych przepisów dla zagranicznych kierowców/Shutterstock
Tragiczny wypadek w Ząbkach stał się czymś więcej niż kolejną drogową tragedią. Śmierć młodej kobiety w zderzeniu z taksówką zamawianą przez aplikację wywołała ogólnopolską debatę o bezpieczeństwie na drogach, kwalifikacjach kierowców i skuteczności państwowej kontroli. Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy oczekują zdecydowanych działań – zdecydowana większość opowiada się za zaostrzeniem przepisów i większym nadzorem nad przewozem osób.

Polacy zabrali głos po tragedii w Ząbkach

Tragiczny wypadek w Ząbkach spowodowany przez zagranicznego kierowcę taksówki z aplikacji otworzył dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Piątkowa „Rzeczpospolita" publikuje wyniki sondażu, w którym IBRIS zapytał badanych, czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy.

Aż 83,9 proc. respondentów odpowiedziało, że bezwzględnie powinni taki egzamin w Polsce przejść. 15,1 proc. zakreśliło odpowiedź, że „w przypadku obcokrajowców wystarczy prawo jazdy z ich kraju” (takie są wymogi obecnie). Tylko 1 proc. pytanych w sondażu nie miało zdania na ten temat.

Obecne przepisy są zbyt łagodne

Gazeta przypomina, że od czerwca 2024 r. kierowcy cudzoziemcy, którzy chcą zajmować się przewozem osób w Polsce, muszą posiadać uprawnienie do kierowania pojazdem potwierdzone prawem jazdy wydanym w Polsce. Wymóg co prawda wyeliminował posiadaczy fałszywych dokumentów, jednak całościowego problemu nie rozwiązał.

Urzędnik, wydając kierowcy polskie prawo jazdy nie bada w żadnym stopniu umiejętności i wiedzy o przepisach drogowych. Gminne wydziały komunikacji na podstawie zagranicznych dokumentów wydają kierowcom polskie dokumenty, potwierdzając wyłącznie ich autentyczność.

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Źródło PAP
Tematy: prawo jazdyobcokrajowcykierowcytaksówki
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W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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