Poważny incydent w Warszawie. Autobus miejski stanął w płomieniach, w trakcie jazdy

Pożar miejskiego autobusu w Warszawie

Na skrzyżowaniu ulic Al. Stanów Zjednoczonych i Saskiej spalił sie autobus miejski. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu - powiedział w rozmowie z Onetem młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar miejskiego autobusu w Warszawie / Fot. Redakcja dziennik.pl

Pożar miejskiego autobusu w Warszawie / Fot. Redakcja dziennik.pl

Do zderzenia doszło przed godz. 19 na al. Stanów Zjednoczonych. Zapalił się miejski autobus. Pożar został zlokalizowany i trwa dogaszanie - powiedział portalowi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski.

Ewakuacja autobusu

Część pojazdu całkowicie spłonęła. Z tego, co udało się ustalić, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy opuścili autobus w momencie zauważenia dymu - wyjaśnił strażak w rozmowie z Onetem.