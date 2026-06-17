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Poważny incydent w Warszawie. Autobus miejski stanął w płomieniach, w trakcie jazdy

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 19:48
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Pożar miejskiego autobusu w Warszawie
Pożar miejskiego autobusu w Warszawie/dziennik.pl
Na skrzyżowaniu alei Stanów Zjednoczonych i Saskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W trakcie jazdy zapalił się miejski autobus. Dzięki sprawnej reakcji wszyscy pasażerowie opuścili pojazd jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ognia, co pozwoliło uniknąć ofiar. Na miejscu interweniowała straż pożarna.

Pożar miejskiego autobusu w Warszawie

Na skrzyżowaniu ulic Al. Stanów Zjednoczonych i Saskiej spalił sie autobus miejski. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu - powiedział w rozmowie z Onetem młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.

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Pożar miejskiego autobusu w Warszawie
Pożar miejskiego autobusu w Warszawie/Fot. Redakcja dziennik.pl
Pożar miejskiego autobusu w Warszawie
Pożar miejskiego autobusu w Warszawie/Fot. Redakcja dziennik.pl

Do zderzenia doszło przed godz. 19 na al. Stanów Zjednoczonych. Zapalił się miejski autobus. Pożar został zlokalizowany i trwa dogaszanie - powiedział portalowi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski.

Ewakuacja autobusu

Część pojazdu całkowicie spłonęła. Z tego, co udało się ustalić, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy opuścili autobus w momencie zauważenia dymu - wyjaśnił strażak w rozmowie z Onetem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: WarszawawybuchautobusSaska Kępa
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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