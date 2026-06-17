Poważny incydent w Warszawie. Autobus miejski stanął w płomieniach, w trakcie jazdy

Pożar miejskiego autobusu w Warszawie
Na skrzyżowaniu ulic Al. Stanów Zjednoczonych i Saskiej spalił sie autobus miejski. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu - powiedział w rozmowie z Onetem młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.
Do zderzenia doszło przed godz. 19 na al. Stanów Zjednoczonych. Zapalił się miejski autobus. Pożar został zlokalizowany i trwa dogaszanie - powiedział portalowi młodszy ogniomistrz Konrad Margulski.
Ewakuacja autobusu
Część pojazdu całkowicie spłonęła. Z tego, co udało się ustalić, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy opuścili autobus w momencie zauważenia dymu - wyjaśnił strażak w rozmowie z Onetem.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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