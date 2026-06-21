Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwszy dzień lata. Kiedy wypada?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:35
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Weekendowy wypoczynek nad morzem w Międzyzdrojach
Weekendowy wypoczynek nad morzem w Międzyzdrojach/PAP
21 czerwca kojarzy się z początkiem lata, ale w historii zapisał się rok, w którym ta pora roku po prostu nie nadeszła. W 1816 roku świat pogrążył się w chłodzie i mroku, a wszystko to za sprawą erupcji wulkanu Tambora w dzisiejszej Indonezji. Wybuch wywołał globalne anomalie pogodowe, które na zawsze zmieniły literaturę, rolnictwo i technologię. Jak ta katastrofa wpłynęła na losy ludzkości i dlaczego zawdzięczamy jej powstanie roweru oraz słynnego "Frankensteina"?

Gigantyczna eksplozja w Indonezji

Wszystko zaczęło się w kwietniu 1815 roku. Wulkan Tambora, położony na dzisiejszej wyspie Sumbawa w Indonezji, wybuchł z niespotykaną od starożytności siłą. Eksplozja wyrzuciła w powietrze około 200 kilometrów sześciennych materiału wulkanicznego. Dla zobrazowania skali: to tak, jakby zmielić na pył 200 tysięcy Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie i rozrzucić je w atmosferze. Bezpośrednio po wybuchu zginęło około 10 tysięcy osób, a okoliczne wioski legły w gruzach. Jednak prawdziwe zagrożenie dla reszty świata dopiero nadchodziło.

Globalne ochłodzenie. Jak wulkan zablokował słońce

Kluczowym czynnikiem katastrofy okazały się pyły i gazy wulkaniczne, w tym dwutlenek siarki. W stratosferze przekształcił się on w aerozole siarczanowe, które owinęły całą planetę. Warstwa ta skutecznie zablokowała dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Efekt był natychmiastowy: średnia temperatura na lądach spadła o około 1 stopień Celsjusza. Choć brzmi to niewinnie, dla rolnictwa i ekosystemów była to zmiana tragiczna, która dodatkowo pogłębiła trwającą już wtedy małą epokę lodowcową.

Ciemne niebo nad Polską i Europą

Skutki erupcji dotarły do Europy z opóźnieniem, ale z ogromną siłą. Mieszkańcy Londynu obserwowali niezwykle purpurowe i różowe zachody słońca, co zainspirowało wielu ówczesnych malarzy, w tym słynnego Turnera.

W Polsce również odczuliśmy te anomalie. "Kuryer Litewski" opisywał niebo pełne pyłu i niespokojne morze. W czerwcu w Lublinie padał śnieg, a w Wilnie Joachim Lelewel skarżył się w listach na nieustające deszcze i chłody. Lato w 1816 roku praktycznie nie istniało – w wielu miejscach odnotowywano przymrozki, a nawet sople lodu w środku wakacji.

Nadchodzi lato stulecia? To może być największa fala upałów od 23 lat
Nadchodzi lato stulecia? To może być największa fala upałów od 23 lat

Kultura zrodzona z mroku

Zimny i deszczowy klimat wymusił zmiany w życiu artystycznym. Grupa poetów przebywających w Szwajcarii, w tym Lord Byron, spędzała czas w zamknięciu, uciekając przed niepogodą. To właśnie w tym ponurym nastroju Mary Shelley stworzyła podwaliny do powieści "Frankenstein", a autorzy zaczęli zgłębiać mroczne, wampiryczne wątki. Z tego czasu pochodzi też wiersz Byrona "Ciemność", który opisuje przerażającą wizję zgaszonego świata.

Głód, innowacje i rower

Brak lata przyniósł fatalne plony. W Wielkiej Brytanii i Irlandii rolnicy stracili zbiory zbóż i ziemniaków, co doprowadziło do głodu, zamieszek i epidemii tyfusu, która pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar.

Kryzys zmusił jednak społeczeństwa do adaptacji. Polscy rolnicy zaczęli częściej sadzić ziemniaki, które okazały się bardziej odporne na zmienną pogodę niż zboża. Justus von Liebig, wspominając głód z dzieciństwa, poświęcił karierę badaniom nad odżywianiem roślin, co położyło podwaliny pod produkcję nawozów mineralnych. Brak owsa (pokarmu dla koni) skłonił niemieckiego wynalazcę Karla Draisa do szukania alternatywy dla konnego transportu. W efekcie powstała "draizyna" – bezpośredni przodek współczesnego roweru.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wybuch21 czerwcapierwszy dzień lata
Powiązane
Lato z Radiem
Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Cynie zdobią ogród przez całe lato
Te kwiaty kwitną całe lato. Top 10 najlepszych, niezawodnych gatunków do ogrodu. Galeria zdjęć
upał praca w upały lato biuro w biurze temperatura termometr wiatrak wentylator klimatyzacja gorąco
Lato uderzy z pełną mocą. Kiedy termometry pokażą ponad 35 stopni?
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzarzasty o odebraniu orderu Zełenskiemu: Nie chcę skłócać Polaków »
Zobacz
|
"Domek na prerii" (2026)
Kultowy serial wraca po 50 latach w nowej wersji. Oryginał był hitem w Polsce ery PRL
Toyota Corolla samochód używany
3-letnia Toyota Corolla czy nowy "chińczyk"? Słynny polski rajdowiec ostrzega
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Jakie sklepy są otwarte w niedzielę 21.06.2026 r. Co z zakupami w najbliższą niedzielę?
Niedziela handlowa 21.06.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 21 czerwca czy tylko Żabka?
Michał Kuczmierowski
Afera RARS. Brytyjski sąd podjął decyzję ws. ekstradycji Kuczmierowskiego
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj