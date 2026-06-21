Pierwszy dzień lata. Kiedy wypada?

Gigantyczna eksplozja w Indonezji

Wszystko zaczęło się w kwietniu 1815 roku. Wulkan Tambora, położony na dzisiejszej wyspie Sumbawa w Indonezji, wybuchł z niespotykaną od starożytności siłą. Eksplozja wyrzuciła w powietrze około 200 kilometrów sześciennych materiału wulkanicznego. Dla zobrazowania skali: to tak, jakby zmielić na pył 200 tysięcy Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie i rozrzucić je w atmosferze. Bezpośrednio po wybuchu zginęło około 10 tysięcy osób, a okoliczne wioski legły w gruzach. Jednak prawdziwe zagrożenie dla reszty świata dopiero nadchodziło.

Globalne ochłodzenie. Jak wulkan zablokował słońce

Kluczowym czynnikiem katastrofy okazały się pyły i gazy wulkaniczne, w tym dwutlenek siarki. W stratosferze przekształcił się on w aerozole siarczanowe, które owinęły całą planetę. Warstwa ta skutecznie zablokowała dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. Efekt był natychmiastowy: średnia temperatura na lądach spadła o około 1 stopień Celsjusza. Choć brzmi to niewinnie, dla rolnictwa i ekosystemów była to zmiana tragiczna, która dodatkowo pogłębiła trwającą już wtedy małą epokę lodowcową.

Ciemne niebo nad Polską i Europą

Skutki erupcji dotarły do Europy z opóźnieniem, ale z ogromną siłą. Mieszkańcy Londynu obserwowali niezwykle purpurowe i różowe zachody słońca, co zainspirowało wielu ówczesnych malarzy, w tym słynnego Turnera.

W Polsce również odczuliśmy te anomalie. "Kuryer Litewski" opisywał niebo pełne pyłu i niespokojne morze. W czerwcu w Lublinie padał śnieg, a w Wilnie Joachim Lelewel skarżył się w listach na nieustające deszcze i chłody. Lato w 1816 roku praktycznie nie istniało – w wielu miejscach odnotowywano przymrozki, a nawet sople lodu w środku wakacji.

Kultura zrodzona z mroku

Zimny i deszczowy klimat wymusił zmiany w życiu artystycznym. Grupa poetów przebywających w Szwajcarii, w tym Lord Byron, spędzała czas w zamknięciu, uciekając przed niepogodą. To właśnie w tym ponurym nastroju Mary Shelley stworzyła podwaliny do powieści "Frankenstein", a autorzy zaczęli zgłębiać mroczne, wampiryczne wątki. Z tego czasu pochodzi też wiersz Byrona "Ciemność", który opisuje przerażającą wizję zgaszonego świata.

Głód, innowacje i rower

Brak lata przyniósł fatalne plony. W Wielkiej Brytanii i Irlandii rolnicy stracili zbiory zbóż i ziemniaków, co doprowadziło do głodu, zamieszek i epidemii tyfusu, która pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar.

Kryzys zmusił jednak społeczeństwa do adaptacji. Polscy rolnicy zaczęli częściej sadzić ziemniaki, które okazały się bardziej odporne na zmienną pogodę niż zboża. Justus von Liebig, wspominając głód z dzieciństwa, poświęcił karierę badaniom nad odżywianiem roślin, co położyło podwaliny pod produkcję nawozów mineralnych. Brak owsa (pokarmu dla koni) skłonił niemieckiego wynalazcę Karla Draisa do szukania alternatywy dla konnego transportu. W efekcie powstała "draizyna" – bezpośredni przodek współczesnego roweru.