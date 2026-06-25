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Gwiazda muzyki oskarżona. Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. grozi więzienie

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
46 minut temu
[aktualizacja 46 minut temu]
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Dorota R.
Dorota R. została oskarżona, grozi jej więzienie/AKPA
O tej sprawie od dawna było głośno. Teraz już wiadomo, co dalej. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi piosenkarki Doroty R. - Emilowi S. - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono w nim pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał w czwartek, że akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dorota R. i jej były mąż Emil S. nie płacili wierzycielom

Prokuratura oskarżyła w nim Emila S. o popełnienie łącznie 198 czynów m.in. udaremnienia zaspokojenia wierzyciela na kwotę ponad 12 mln zł, przywłaszczenia powierzonego mienia na szkodę inwestorów w łącznej kwocie ponad 23 mln zł wpłaconych z tytułu produkcji pt. "GROM", "GROM Narodziny legendy", „Small World”, "Wor w zakonie", "Chłopaki nie płaczą 2", "Plac Świętego Piotra", "Konglomerat śmierci", "Pies łańcuchowy", "Dywizjon 303 (Squadron 303)", oszustw na szkodę inwestorów w łącznej kwocie 650 tys. zł, z tytułu zawarcia umów inwestycyjnych dotyczących produkcji pt. "Dziewczyny z Dubaju", czy legalizowania środków pochodzących z przestępstw na kwotę ponad 226 tys. dolarów i 2 904 000 zł.

Dorocie R. zarzucono pomocnictwo

Z kolei piosenkarce Dorocie R. zarzucono w akcie oskarżenia pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 mln zł. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również Annę S. i Agnieszkę C. "W przedmiotowej sprawie wydano szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na gotówce, roszczeniach cywilnych, nieruchomościach, samochodach, zegarkach na łączną kwotę ponad 12 mln zł i prawie 60 tys. euro" - przekazał prok. Skiba. Podał, że czyny zarzucane Emilowi S. zagrożone są karą do 10 lat więzienia, a czyny zarzucane Dorocie R. zagrożone są karą więzienia do lat 5. Zaś Annie S. i Agnieszce C. grodzi do 10 lat.

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Były mąż Doroty R. prowadził firmę producencką zarejestrowaną na Malcie

Według ustaleń śledczych Emil S. miał prowadzić firmę producencką, która pozyskiwała środki od inwestorów z obietnicą wysokich zysków z produkcji filmowych. Następnie część pieniędzy miała zostać przekierowana do innej spółki, zarejestrowanej na Malcie, w której udział miała również piosenkarka.

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Źródło PAP
Tematy: prokuraturapiosenkarkaakt oskarżenia
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oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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