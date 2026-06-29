Dziennik Gazeta Prawana logo

Zeznania lek. Jędrzejewskiego. "Prokuratorzy są zadowoleni”

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 20:14
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Piotr Skiba
Emil Jędrzejewski przesłuchany w prokuraturze. Sprawa Szpitala Południowego nabiera tempa/PAP
Były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, złożył w poniedziałek szczegółowe zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Przesłuchanie, które zakończyło się sporządzeniem 29-stronicowego protokołu, otwiera drogę do kolejnych czynności procesowych. Zapowiedziano przesłuchania kolejnych świadków, w tym personelu medycznego placówki.

Przesłuchanie lek. Emila Jędrzejewskiego

W poniedziałek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zeznawał były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego, Emil Jędrzejewski. Na przesłuchanie stawił się ze swoim swoim pełnomocnikiem.

Zakończyło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego, Emila Jędrzejewskiego. - Jeśli chodzi o protokół przesłuchania, liczy on 29 stron - powiedział rzecznik prokuratury, Piotr Antoni Skiba. Nie było żadnych zastrzeżeń co do treści protokołu i sposobu, formy przesłuchania ze strony ani świadka ani jego pełnomocnika - mówił.

"Niezrozumiałe milczenie". Żurek o przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego
"Niezrozumiałe milczenie". Żurek o przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że Emil Jędrzejewski podczas przesłuchania "odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane". Prokuratorzy, którzy dokonywali tego przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć - informował.

"Dalsze czynności procesowe"

Prok. Skiba dodał, że "w oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe". Jeśli chodzi o protokół przesłuchania, liczy on 29 stron. Nie było żadnych zastrzeżeń co do treści protokołu i sposobu, formy przesłuchania ze strony ani świadka ani jego pełnomocnika - ocenił.

Rzecznik wskazał, że nie jest zaznajomiony z treścią samego protokołu, gdyż nie zdążył go jeszcze przeczytać. Został on mi bardzo szybko zrelacjonowany - wyjasnił.

Będą kolejne przesłuchania

Tłumaczył, że zeznania Jędrzejewskiego rodzą "konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie". Chcę podkreślić, że w zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych w Szpitalu Południowym w Warszawie. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w przyszłym w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków - powiadomił rzecznik warszawskiej prokuratury.

Przesłuchania te będą się toczyć w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany i cykliczny - ujawnił. 

Prokurator wyjasnił, że "do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły dokumenty zaadresowane przez doktora Dawida Kacprzyka". Są to dość bogate materiały pod względem ilościowym - mówił. Są dane dane kontaktowe, tak więc jeśli będziemy decydować o przeprowadzeniu czynności z tym świadkiem, wiemy już, jak się z nim kontaktować i gdzie ewentualnie go poszukiwać - powiedział.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: prokuraturaszpital południowy
Powiązane
Emil Jędrzejewski, Tomasz Jędrasik
Afera w Szpitalu Południowym. Były ordynator zeznaje w prokuraturze
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWarunki dla Kijowa. Szef MON: Nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów »
Zobacz
|
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 30 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 29 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj