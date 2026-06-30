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Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Ile razy powróci fala upałów?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:35
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Jackowski
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Ile razy powróci fala upałów?/AKPA
Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Nie tylko szuka ludzi, którzy zaginęli, ale dzieli się w sieci przepowiedniami na temat tego, co dzieje się w Polsce oraz na świecie. W jednej z najnowszych przepowiedni mówi o upałach, które panują w Polsce. Jasnowidz wieszczy, ile razy powrócą tego lata.

Krzysztof Jackowski jest znanym w Polsce jasnowidzem. Od pewnego czasu nie tylko pomaga w poszukiwaniach ludzi, którzy zaginęli, ale dzieli się też wizjami dotyczącymi wydarzeń w kraju i na świecie. Jego przepowiednie, uznawane za kontrowersyjne, dotyczą m.in. wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co stanie się z Polską?
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co stanie się z Polską?

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Czy upały powrócą?

Jasnowidz z Człuchowa pochyla się również nad pogodą. W swojej najnowszej wizji mówi o tym, jak będzie wyglądała sprawa upałów. Wszyscy zadają sobie obecnie jedno pytanie. Kiedy nadejdzie ochłodzenie a termometry wskażą wreszcie temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza.

Krzysztof Jackowski w rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że według jego wizji upał powróci jeszcze trzy razy. Ja już w maju mówiłem, że na początku lata przez wysoką temperaturę będę ograniczenia w podróży - wieszczy Jackowski. Teraz trochę się ochłodzi. Jednak pogoda będzie kapryśna. Takie fale upałów do naszego kraju zawitają jeszcze trzy razy - dodał jasnowidz z Człuchowa.

Pogodowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Nie tylko upały

To nie jedyny problem pogodowy, jaki wieszczy jasnowidz Jackowski. Jak przepowiada oprócz upałów w Polsce będą obecne nawałnice oraz wichury. Czeka nas mieszanina totalnej nawałnicy i wichur. Takich jakich jeszcze w Polsce nie było. Dotknął one południową i centralną Polskę − mówi.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co na to synoptycy?

Nie tylko jasnowidz Jackowski przewiduje dynamicznie zmienną pogodę. Synoptycy również uważają, że po fali upałów, nastąpi ochłodzenie. Nie zabraknie również gwałtownych burz, opadów deszczu a nawet gradobicia i silnego wiatru. Gorące dni będą się przeplatały z gwałtownymi załamaniami pogody.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodakrzysztof jackowskiprzepowiedniajasnowidz jackowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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