Zmarł były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Miał 33 lata

"Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich" - przekazała federacja w internetowym komunikacie.

Sportowe osiągnięcia Grzegorza Miętusa

Miętus był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W dorobku miał m.in. brązowy medal MŚJ 2009 w Szczyrbskim Jeziorze w drużynie, który wywalczył wraz z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Startował w zawodach Pucharu Świata, dwukrotnie zdobył punkty. Był również medalistą mistrzostw Polski. Od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.

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