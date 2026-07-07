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Polskie Patrioty dla Ukrainy. Mentzen o "niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności"

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 14:57
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Polskie Patrioty dla Ukrainy. Mentzen o "niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności"/Shutterstock
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen odpowiedział Przemysławowi Czarnkowi, który skrytykował rząd Donalda Tuska za przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. "Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie" - napisał na platformie X Mentzen.

Najpierw poseł PiS Przemysław Czarnek uderzył w rząd Donalda Tuska. "Gdyby nie presja opinii publicznej, rząd nadal ukrywałby przed Polakami fakt przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 MSE (do systemów przeciwlotniczych Patriot). Decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego nie mogą zapadać po cichu i wychodzić na jaw dopiero wtedy, gdy władza zostanie do tego zmuszona".

Mentzen: To samo robił wcześniej Morawiecki

Odpowiedział na to m.in. jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. "Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie, ile sprzętu tam poszło za waszych rządów" - napisał na platformie X.

PiS-owi zarzucił, że krytykuje premiera Tuska "za to samo, co robił wcześniej Morawiecki". "Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie" - stwierdził Mentzen.

PiS i PO "są siebie warci"

Jak dodał PiS i PO "są siebie warci", ponieważ jego zdaniem obie partie "oddały Ukrainie niezbędny Polsce sprzęt i ukryły to przed Polakami oraz Sejmem". Na tę wypowiedź zareagował Czarnek. "Sławku, kiepsko Ci ten symetryzm wychodzi, skoro nie widzisz różnicy pomiędzy donacjami z początku wojny (...), a tymi, które dotyczą kluczowych systemów bezpieczeństwa, a które są utajniane przez obecną władzę" - napisał poseł PiS.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał, że Polska "umówiła się" z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i USA, że za przekazanie Ukrainie kilku pocisków rakietowych do systemu Patriot Polska miałaby otrzymać "dziesięć razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Przemysław Czarneksławomir mentzenpatrioty
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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