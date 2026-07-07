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Ukraina upomina się o kolejne rakiety Patriot. Wołodymyr Zełenski: Najprostsze rozwiązanie dla naszych partnerów

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
55 minut temu
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Ukraina upomina się o kolejne rakiety Patriot. Apel Wołodymyra Zełenskiego"
Ukraina upomina się o kolejne rakiety Patriot. Apel Wołodymyra Zełenskiego/Agencja Gazeta
Po ostatnich zmasowanych atakach Rosji minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zaapelował do państw partnerskich, by już teraz przekazały rakiety ze swoich obecnych zapasów i odnowiły je, gdy nadejdą nowe dostawy. Ukraina podpisała kontrakty na dodatkowe rakiety Patriot, ale dostawy mają rozpocząć się dopiero w przyszłym roku. W tej sprawie zabrał też głos prezydent Ukrainy.

Najprostsze rozwiązanie dla naszych partnerów to czasowe przekazanie tych rakiet ze swoich magazynów. To pozwoli ocalić niezliczoną liczbę istnień. Biurokracja nie może stać się przeszkodą w ochronie ludzkiego życia -powiedział Fedorow cytowany przez serwis Kyiv Post. Jak dodał, Rosja coraz częściej sięga po pociski balistyczne do atakowania dzielnic mieszkalnych, ponieważ nie jest w stanie osiągnąć swoich celów militarnych na polu walki.

Wołodymyr Zełenski: Nie wystarcza nam rakiet

Wołodymyr Zełenski w wieczornym, poniedziałkowym wystąpieniu opisał operacje prowadzone poprzedniej nocy przez ukraińską obronę powietrzną. Poinformował, że 31 z 33 wystrzelonych przez Rosję pocisków manewrujących zostało przechwyconych.

Oznacza to, że gdy dostępne są niezbędne środki, nasi żołnierze osiągają naprawdę bardzo wysoki poziom skuteczności. To jedyne wyjaśnienie problemu z pociskami balistycznymi: nie wystarcza nam rakiet - powiedział.

Na rakiety Patriot trzeba czekać latami

Jak podkreślił, ograniczona dostępność pocisków Patriot, zwłaszcza w obecnych realiach, to absurd, ponieważ na dostawy amerykańskich systemów trzeba czekać nawet latami. Od dawna twierdzimy, że jesteśmy w stanie sami produkować taką broń - powiedział prezydent Ukrainy.

Gdyby Ukraina otrzymała amerykańskie licencje na produkcję Patriotów, nasza własna produkcja wystarczyłaby zarówno do ochrony Ukrainy, jak i pomocy potrzebującym partnerom - zapewnił Zełenski.

W wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek jest w Kijowie dniem żałoby.

Afera o polskie Patrioty

W Polsce trwa afera o przekazanie Ukrainie naszych Patriotów. Polska przekazała Ukrainie amunicję systemów Patriot na podstawie porozumienia z NATO i USA, na mocy którego w razie zagrożenia otrzymamy dziesięciokrotność donacji - powiedział na antenie TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Polityk KO stwierdził, że polskie systemy Patriot są "w pełnej gotowości". Mamy pełen zapas, przekazaliśmy dosłownie kilka rakiet w ramach donacji - podkreślił Tomczyk.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaPolskaWołodomyr ZełenskiPatriot
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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