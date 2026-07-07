Ukraina upomina się o kolejne rakiety Patriot. Wołodymyr Zełenski: Najprostsze rozwiązanie dla naszych partnerów

Najprostsze rozwiązanie dla naszych partnerów to czasowe przekazanie tych rakiet ze swoich magazynów. To pozwoli ocalić niezliczoną liczbę istnień. Biurokracja nie może stać się przeszkodą w ochronie ludzkiego życia -powiedział Fedorow cytowany przez serwis Kyiv Post. Jak dodał, Rosja coraz częściej sięga po pociski balistyczne do atakowania dzielnic mieszkalnych, ponieważ nie jest w stanie osiągnąć swoich celów militarnych na polu walki.

Wołodymyr Zełenski: Nie wystarcza nam rakiet

Wołodymyr Zełenski w wieczornym, poniedziałkowym wystąpieniu opisał operacje prowadzone poprzedniej nocy przez ukraińską obronę powietrzną. Poinformował, że 31 z 33 wystrzelonych przez Rosję pocisków manewrujących zostało przechwyconych.

Oznacza to, że gdy dostępne są niezbędne środki, nasi żołnierze osiągają naprawdę bardzo wysoki poziom skuteczności. To jedyne wyjaśnienie problemu z pociskami balistycznymi: nie wystarcza nam rakiet - powiedział.

Na rakiety Patriot trzeba czekać latami

Jak podkreślił, ograniczona dostępność pocisków Patriot, zwłaszcza w obecnych realiach, to absurd, ponieważ na dostawy amerykańskich systemów trzeba czekać nawet latami. Od dawna twierdzimy, że jesteśmy w stanie sami produkować taką broń - powiedział prezydent Ukrainy.

Gdyby Ukraina otrzymała amerykańskie licencje na produkcję Patriotów, nasza własna produkcja wystarczyłaby zarówno do ochrony Ukrainy, jak i pomocy potrzebującym partnerom - zapewnił Zełenski.

W wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek jest w Kijowie dniem żałoby.

Afera o polskie Patrioty

W Polsce trwa afera o przekazanie Ukrainie naszych Patriotów. Polska przekazała Ukrainie amunicję systemów Patriot na podstawie porozumienia z NATO i USA, na mocy którego w razie zagrożenia otrzymamy dziesięciokrotność donacji - powiedział na antenie TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Polityk KO stwierdził, że polskie systemy Patriot są "w pełnej gotowości". Mamy pełen zapas, przekazaliśmy dosłownie kilka rakiet w ramach donacji - podkreślił Tomczyk.