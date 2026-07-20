Dagmara Bilińska nie żyje. Gwiazda czasów PRL zmarła 8 lipca 2026 roku w Krakowie. Miała 73 lata. Informację o jej śmierci podał portal Filmpolski.pl. W mediach społecznościowych poinformowały o tym jej dzieci.

Dagmara Bilińska nie żyje. Tak pożegnały ją dzieci

"Z całego serca dziękuję wszystkim za wszystkie tropy, podpowiedzi i kontakty do najlepszych i najśmielszych lekarzy w Polsce! Mogłaby z tego powstać, zdaje się, spora biblioteka. Nie zawodzicie, kiedy trzeba pomóc, dziękuję" - napisano na Facebooku.

"Niestety w przypadku naszej Matki Dagmar Bilińska wszystko to nie wystarczyło. Mama umarła wczoraj ok g. 17:05 otoczona miłością i troską w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Nie cierpiała. Mówiła, że »musi już iść do domu« - napisano w mediach społecznościowych. Nie byliśmy na to przygotowani. Nie jesteśmy. Nie rozumiemy. Na razie tyle. Dziękujemy za wszelkie wsparcie wszelkimi kanałami. Będziemy raczej mało uchwytni. Co dalej i kiedy - to się okaże" - czytamy.

Szczegóły pogrzebu Dagmary Bilińskiej

Teraz podano szczegóły pogrzebu Dagmary Bilińskiej a właściwie Dagmar, bo takim imieniem podpisała się na swoim profilu i takiego imienia użyli również jej bliscy w nekrologu.

Gwiazda czasów PRL, którą widzowie zwłaszcza ci młodsi kojarzą z roli kosmitki Pi programu edukacyjnego "Przybysze z Matplanety", zostanie pochowana w Krakowie. Ceremonia odbędzie się w poniedziałek, 20 lipca o godz. 13:00. Rozpocznie się przy bramie na Cmentarzu Salwatorskim. "Po uroczystościach Zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie. Dzieci oraz rodzina" - czytamy w nekrologu.

Ta rola w kultowym programie PRL dała jej popularność

Dagmara Bilińska występowała w programie edukacyjnym "Przybysze z Matplanety". Wraz z Tadeuszem Kwintą tworzyli kultowy duet Sigma i Pi. To on namówił ją do udziału w tym telewizyjnym projekcie. Wcześniej obydwoje grali na deskach Teatru Bagatela.

Tadeusz powiedział, że ma projekt do zrobienia i powiedział, że myśli, że mogłabym zrobić to z nim. Zgodziłam się od razu. Było wesoło na planie. Było wszędzie niebiesko, były kostki niebieskie, na które trzeba było wchodzić, a w monitorze widzieliśmy scenografię - opowiadała Bilińska w "Dzień dobry TVN". W czasie nagrań aktorka była w ciąży. Wspominała, że to nie ułatwiało jej pracy na planie.

Kim była Dagmara Bilińska?

Dagmara Bilińska przyszła na świat 29 października 1952 roku w Czeskim Cieszynie. Skończyła PWST w Krakowie. Aktorka związana była m.in. Teatrem Cieszyńskim, Teatrem Ludowym oraz Teatrem Bagatela. Współpracowała z Operą Krakowską. Była tam asystentem reżysera.