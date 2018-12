Eksperci mają jednak obawy, czy to się uda. Na razie nie ma u nas szczepów, które byłyby charakterystyczne i już istniejące w poprzednich latach, ale ryzyko, że się pojawią, jest spore. Dla

WHO głównym kryterium oceny jest właśnie to, czy w danym kraju występują jedynie szczepy przywleczone z innych państw, czy też rodzime.

Kiedy pojawią się te drugie, kontrolerzy ze światowej organizacji pokazują czerwoną kartkę. W tym roku dostaną ją zapewne Niemcy.

Ten rok jest wyjątkowy. W Polsce wykryto już ponad 220 przypadków odry. Rok wcześniej były 62 zachorowania, a w 2010 r. zaledwie 13. – Gdy choroba szaleje za wschodnią granicą, nie mamy gwarancji, że nie pojawi się u nas szczep, który już kiedyś tu występował – mówi wirusolog prof. Włodzimierz Gut.