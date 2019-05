Piętnastoletni uczeń wawerskiej podstawówki przy ulicy Króla Maciusia dźgnął kilka razy nożem kolegę - podaje Fakt24.pl. Ciosy okazały się śmiertelne - ratownikom nie udało się uratować życia zaatakowanego chłopca. Napastnik został zatrzymany przez policję. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował swojego rówieśnika.

Głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości. Taka historia mrozi i budzi smutek, to jest tragedia, bo zginęło dziecko, w zasadzie młody człowiek - oświadczył Zbigniew Ziobro na konferencji w Warszawie. Jest to wielka tragedia i straszna rzecz, że młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego człowieka. Brakuje słów by to komentować - dodał.

Jak podkreślił, okoliczności tej sprawy są badane i - jak zapewnił - śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie. Ziobro zaznaczył, że ta sprawa wymaga bardzo wnikliwego zbadania - również pod kątem oceny motywów, okoliczności wniesienia tego niebezpiecznego przedmiotu, jakim był nóż na teren szkoły.

W sprawę zaangażował się też Rzecznik Praw Dziecka. Zwróci się on w trybie pilnym do policji i prokuratury o przekazanie informacji na temat czynności podjętych w związku z tragicznymi wydarzeniami w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze. Zwróci się również do kuratorium oświaty o informacje dotyczące sytuacji w tej placówce oświatowej. Poinformował o tym PAP dyrektor Zespołu Prezydialnego Biura Rzecznika Praw Dziecka Rafał Drzewiecki.

Z kolei prezydent Warszawy obiecał pomoc rodzinie. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności, będziemy cały czas w ścisłym kontakcie z policją. Rozmawiałem też z dyrektor szkoły i miasto zrobi wszystko, co będzie mogło ze swojej strony, żeby pomóc w tej sytuacji. Oczywiście będziemy też z tej tragedii wyciągnąć wnioski - powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak zastrzegł, policja prosiła go, aby nie udzielać żadnych szczegółowych informacji o tej sprawie, gdyż obecnie trwa jej wyjaśnianie przez prokuratora i policję. Nie będę odpowiadał na żadne pytania. Jestem wstrząśnięty, zapewne jak większość warszawiaków, która się dziś o tym fakcie dowiedziała - zaznaczył prezydent stolicy.

Policjanci z Wawra interweniowali w jednej ze szkół, w której doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy dwójką nastolatków. W jej trakcie jedno z dzieci miało zaatakować drugie niebezpiecznym narzędziem. Czynności w sprawie prowadzone są pod ścisłym nadzorem prokuratora. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 10 maja 2019

Potwierdzamy, że doszło do tragicznego zdarzenia w jednej ze szkół w Wawrze - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Dodał, że na miejscu zdarzenia jest prokurator, a śledczy nie będą udzielali informacji o tym zdarzeniu do momentu wstępnego ustalenia okoliczności tragedii.