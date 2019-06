W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej warmińsko-mazurskiej policji jej rzecznik Krzysztof Wasyńczuk oświadczył, że "to z inicjatywy Policji dziecko w listopadzie ubiegłego roku zostało odebrane rodzicom".

"Związane było to z podejmowanymi interwencjami w stosunku do rodziców dziewczynki oraz okolicznościami w jakich do nich dochodziło. O sytuacji informowaliśmy zarówno sąd jak i inne instytucje. Policja nie otrzymała informacji, że decyzją sądu dziecko wróciło do rodziców, nie znamy uzasadnienia tej decyzji, jednakże w ostatnim czasie nie było zgłaszanych interwencji policyjnych w stosunku do tej rodziny" - napisał w internetowym oświadczeniu Wasyńczuk.

Oświadczenie policji ma związek z wypowiedziami rodziny zamordowanej w Olecku 9-miesięcznej dziewczynki. Osoby, których personaliów i wizerunku nie ujawniano, przed kamerami mówiły, że informowały policję i ośrodek pomocy społecznej w Olecku, iż dziewczynka nie ma należytej opieki, a jej matka jest uzależniona od narkotyków.

9-miesięczna dziewczynka z Olecka zginęła w piątek wieczorem, we wtorek jej rodzice zostali tymczasowo aresztowani nie tylko za zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem, ale także za znęcanie się nad niemowlęciem i wykorzystanie seksualne dziewczynki.

Do zabójstwa dziewczynki doszło po trzech miesiącach od jej powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców.

Sąd rejonowy w Olecku postanowieniem z 14 marca 2019 roku ograniczył władzę rodzicielską podejrzanych nad niemowlęciem poprzez poddanie jej wykonywania stałemu nadzorowi kuratora i dziecko wróciło do rodziców. Sąd zdecydował, że kurator będzie składał miesięczne sprawozdania z kontroli i nadzoru nad rodziną.

Występujący anonimowo w mediach bliscy dziewczynki podawali, że opieka nad nią nie była należycie sprawowana, o czym - jak zapewniali - informowali policję.

Jak dodała we wtorek prokuratura 35-letnia matka dziecka i 45-letni ojciec w czasie przesłuchania po postawieniu zarzutów nie przyznali się do winy. Kobieta i mężczyzna nie byli wcześniej karani. Prokurator podał, że o śmierci dziecka w piątek zawiadomił adwokat, który został wcześniej wezwany przez podejrzaną.

Rzecznik oleckiej policji Justyna Sznel informowała PAP w sobotę, że w piątek po godz. 20 policja otrzymała wiadomość o śmierci dziecka. Przybyły na jej wezwanie lekarz potwierdził zgon.