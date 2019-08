- Policjanci dosyć szybko namierzyli ów pojazd i podjęli czynności zmierzające do zatrzymania. Użyli przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednakże kierujący zignorował to i podjął próbę ucieczki. Po chwili jednak porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo, policjanci szybko namierzyli i zatrzymali jednego z mężczyzn podróżujących tym samochodem. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Chorzowa. Jak się okazało, nie on w chwili próby podjęcia zatrzymania, nie on kierował tym pojazdem, tylko jego 14-letni kolega, któremu ten udostępnił ten pojazd – relacjonował Sebastian Imiołczyk z policji w Chorzowie.