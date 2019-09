- W toku prowadzonych czynności zatrzymano dwie osoby. Na pewno w tym gronie jest sprawca czynów – poinformował PAP w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Jedna z tych osób została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. To mężczyzna w średnim wieku.

Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że drugą z osób zatrzymanych jest kobieta. Oboje nie są rodzicami dziewczynki.

To szpital w Szczecinku, do którego w środę dziewczynkę przywieźli jej rodzice, powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa na dziecku. Lekarze stwierdzili u niego ciężkie obrażenia ciała mogące wskazywać na seksualne wykorzystanie. Zdecydowali, że konieczne jest przetransportowanie dziecka do placówki o wyższej referencyjności, do Szczecina. Dziewczynka nadal jest hospitalizowana.