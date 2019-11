Za odwołaniem głosowali wszyscy członkowie rady.

Odwołanie burmistrza to efekt wydarzeń z ubiegłego tygodnia. We wtorek, 29 października, Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu w Warszawie dwóch osób uwikłanych w korupcyjny proceder. Jedną z nich był burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy Artur W. Samorządowiec - jak wynika z informacji CBA - został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tys. złotych. Według CBA, Artur W. wziął pieniądze od przedsiębiorcy budowlanego Sabriego B., a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

Niedługo po zatrzymaniu Artura W. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożył wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Włochy o odwołanie burmistrza. Taki wniosek złożyła też grupa dzielnicowych radnych. Wcześniej Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone samorządowcowi.

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował o wykluczeniu burmistrza dzielnicy Włochy z partii. Jak przekazał rzecznik PO Jan Grabiec, decyzja władz partii była w tej sprawie jednomyślna.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, uwzględniając wniosek prokuratury, zadecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego na trzy miesiące dla Artura W.