W ciągu dnia oczekiwane są dalsze wiadomości.

We wtorek wieczorem w biuletynie medycznym powiadomiono, że Franciszek jest nadal w stanie krytycznym, ale stabilnym, co oznacza także, że po poważnym kryzysie oddechowym z 22 lutego nie doszło do następnego takiego epizodu.

Papież Franciszek wciąż w szpitalu. Co mówią lekarze? Watykan ujawnia najnowsze informacje

Papież przeszedł trzecią od początku pobytu w szpitalu tomografię komputerową w celu sprawdzenia, w jakim stadium jest aktualnie obustronne zapalenie płuc i czy zastosowana terapia przynosi rezultaty. Prawdopodobnie o wynikach tego badania Watykan powiadomi w kolejnym biuletynie medycznym.

W związku z tym, że sytuacja jest wciąż bardzo skomplikowana, lekarze powstrzymują się od przedstawienia dalszej prognozy.