W ostatnich tygodniach sondaże przedwyborcze pokazują, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nadal nie może "dobić" z poparciem do poziomów PiS (według ostatniego sondażu Opinia24 dla RMF FM poparcie dla PiS to 27,9 proc.). Co więcej coraz więcej zyskuje kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Mentzen rośnie, Nawrocki traci. PiS uspokaja: To przemyślana strategia

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który opublikowano we wtorek, w pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 34,1 proc. poparcia (spadek o 2,5 pkt proc.), a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 25,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.). Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen (Konfederacja) - głosowanie na niego zadeklarowało 16,2 proc. ankietowanych (wzrost o 6,5 pkt proc.).

Można powiedzieć, że jest pewna stagnacja, ale to wcale nie jest tak, że to nie jest przemyślana strategia. Trzeba utrzymywać pewien poziom, aby +wyskoczyć+ w odpowiednim momencie - mówił PAP jeden z polityków PiS.

Inny dodał, że w pierwszych tygodniach po przedstawieniu Nawrockiego, jako kandydata popieranego przez PiS, był "powiew świeżości". Wtedy był nowy kandydat, dużo się działo, było duże zainteresowanie. Trzeba jednak pamiętać, że kampania to długi dystans i mamy przed sobą jeszcze kilka miesięcy. Nie można cały czas kampanii trzymać na najwyższych obrotach, bo się może okazać, że się wypalimy do maja, a wtedy trzeba mieć najwięcej energii, pomysłów - zaznaczył jeden z działaczy PiS.

Wybory prezydenckie 2025

Inny z polityków PiS dodał, że w partii jest przekonanie, że odbiciem będzie zaplanowana na najbliższą niedzielę konferencja programowa Nawrockiego, która odbędzie się w podwarszawskich Szeligach. Według rozmówców PAP, poza wystąpieniem programowym Nawrockiego planowane są też panele dyskusyjne.

Politycy PiS spokojnie podchodzą też do wyników sondażowych kandydata Konfederacji. Mam obawy, czy Mentzen, któremu poparcie dzisiaj rzeczywiście rośnie, czy on to dowiezie. Konfederaci często tak robią, że grzeją, grzeją, a na ostatnich dwóch tygodniach im zaczyna spadać. My nie możemy takiego błędu popełnić - podkreślił jeden z posłów PiS.

Szef sztabu wyborczego Nawrockiego, poseł Paweł Szefernaker, pytany przez PAP o przebieg kampanii powiedział, że nie ma poczucia, "by był to czas jakiegokolwiek spowolnienia kampanii".

Kampania wyborcza jest długa, a sztab realizuje zaplanowaną strategię. Założyliśmy sobie strategię składającą się z pięciu etapów. Teraz jesteśmy na drugim etapie, czyli spotkań z wyborcami w całej Polsce. Na te spotkania przychodzi po kilkaset osób i jest bardzo energiczna atmosfera ludzi, którzy z jednej strony popierają kandydata, ale też takich, którzy chcą dopiero poznać Karola Nawrockiego - mówił Szefernaker.

Szef sztabu zapowiedział jednocześnie, że niedługo po konferencji programowej w trasę po Polsce mają wyruszyć parlamentarzyści PiS, którzy mają przekonywać do głosowania na Nawrockiego. Szczegóły przekażemy po weekendzie - zaznaczył.

Szefernaker dodał, że kiedy PiS ogłaszało poparcie dla Nawrockiego, miał on ok. 30 proc. rozpoznawalności jako szef IPN. Dziś cele związane także z rozpoznawalnością są na kolejnych etapach realizowane. Gwarantuję, że wszystko prowadzimy tak, żeby te wybory wygrać 18 maja lub 1 czerwca, to wtedy będą te najważniejsze sondaże - podkreślił.

Szefernaker przekonywał ponadto, że sztab nie obawia się, że kandydat Konfederacji Sławomir Metzen wyprzedzi Nawrockiego w sondażach. Każdy z kandydatów prowadzi kampanię według swojego planu. Na pewno jest duża rywalizacja między Sławomirem Mentzenem a Szymonem Hołownią o elektorat Trzeciej Drogi. Dziś widzimy, że za każdym razem jak jeden zyskuje w sondażach, to drugi traci; jak drugi zyskuje, to pierwszy traci. Na pewno jest taka grupa Polaków, o którą walczy Mentzen i Hołownia i jest to grupa osób, która jest zawiedziona rządami koalicji 13 grudnia. W związku z tym w ostatnich sondażach na pewno ten przepływ od Szymona Hołowni do Sławomira Mentzena jest widoczny - ocenił Szefernaker.

Przyznał też, że sztab Nawrockiego musi oszczędnie dysponować środkami na kampanię Nawrockiego, w związku z impasem na linii Ministerstwo Finansów - PKW, dotyczącym wypłaty środków dla PiS. "Przypomnę, że ze względu na to, iż zostaliśmy okradzeni ze środków z subwencji, do tej chwili PiS nie otrzymało subwencji, więc partia nie ma środków, którymi mogłaby zasilić kampanię kandydata, którego popiera, czyli Karola Nawrockiego. Stąd też funkcjonujemy w oparciu o zbiórkę publiczną i apelujemy do wszystkich, żeby przekazywać w miarę możliwości środki na kampanię" - powiedział Szefernaker.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 25 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, m.in.: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat, Dawida Jackiewicza, Marka Jakubiaka, Joanny Senyszyn, Romualda Starosielca, Piotra Szumlewicza, Pawła Tanajno i Adriana Zandberga.