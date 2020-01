Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się w środę druga rozprawa w tej sprawie.

Przed ponad 1800 dni bezprawnego pozbawienia wolności Władysław Łaś był torturowany i maltretowany. Wyrok odsiedział w więzieniu przy Montelupich w Krakowie, a było to wówczas jedno z najcięższych więzień w kraju. Temu człowiekowi zniszczono życie i zdrowie. Po wyjściu na wolność nie był już zdolny do stałej pracy, dorabiał m.in. jako pasterz owiec - powiedziała w środę PAP pełnomocnik dzieci b. żołnierza Anna Bufnal.

Dodała, że do ostatnich dni mężczyzna zmagał się też z zespołem stresu pourazowego, którego objawy znacząco utrudniały mu codzienne życie.

Podczas środowej rozprawy sąd poinformował, że w aktach sprawy jest zdjęcie Władysława Łasia z 1945 r. po amnestii ogłoszonej przez władze komunistyczne. Na tej fotografii widać rosłego i zdrowego mężczyznę. Sąd zwrócił się do pełnomocnik Bufnal z prośbą o przekazanie zdjęć mężczyzny z późniejszego okresu, po opuszczeniu więzienia.

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 12 lutego.

Władysław Łaś brał udział w kampanii wojennej we wrześniu 1939 r. przeciwko Niemcom w okolicach Lublina. W 1943 r. przystąpił do oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień", z którym przyczynił się do wyzwolenia Podhala spod okupacji hitlerowskiej na początku 1945 r.

W kwietniu 1945 r. Łaś dołączył zaś do nowo uformowanego przez Kurasia Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica", skupiającego byłych żołnierzy Armii Krajowej. Po śmierci dowódcy korzystając z ogłoszonej przez władze komunistyczne państwa amnestii Łaś postanowił się ujawnić. Nadal wspierał jedną z grup zbrojnych "Wiarusy", która utworzyła się z byłych podkomendnych "Ognia" - zajmował się przede wszystkim organizowaniem noclegów oraz dostarczaniem partyzantom pożywienia, informował ich też o ruchach wojska, Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej w terenie.

Został zatrzymany w lipcu 1949 r. przez UB w Nowym Targu, skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie w lutym 1950 r. W krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich przesiedział łącznie 5 lat i 38 dni. W listopadzie 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że w stosunku do Łasia zaistniały przesłanki do stwierdzenia nieważności wyroku skazującego.

Władysław Łaś zmarł 29 kwietnia 1985 r. w jednej z miejscowości na Kociewiu (Pomorskie). Miał 80 lat.