Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego wpłynęły kolejne wyniki testów - niestety wśród nich jest spora grup osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – poinformowała rzeczniczka szpitala Karolina Gajewska. Podała, że od początku trwania epidemii liczba zakażonych wynosi 115 osób.

Najtrudniejsza sytuacja jest na oddziałach: wewnętrznym II, neurologii, rehabilitacji. Tam nie przyjmowani są już nowi pacjenci. Pozostałe oddziały funkcjonują, ale mamy zdziesiątkowaną kadrę lekarską i pielęgniarską – podkreśliła Gajewska. Obecnie na zwolnieniach lekarskich i kwarantannach przebywa ok. 500 osób.

O bieżącej sytuacji szpitala poinformowaliśmy już wojewodę mazowieckiego, prosząc w trybie pilnym o wsparcie kadrowe i rzeczowe. Wysłaliśmy również stosowne pisma do sanepidu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – zaznaczyła Gajewska.

Według rzeczniczki, część pacjentów z dodatnimi wynikami testów jest już relokowana do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz do szpitala w Kozienicach. Szpital MSWiA w Warszawie już nie przyjmuje pacjentów. Mamy bardzo duży problem z przekazywaniem pacjentów do odpowiednich miejsc – przyznała Gajewska. Dodała, że w przypadku pozostałych pacjentów zarząd szpitala podjął decyzję o wypisywaniu ich do domów, oczywiście jeśli ich stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych. W planach jest również łączenie oddziałów.

Gajewska podkreśliła, że szpital nadal potrzebuje środków ochrony osobistej, w szczególności masek z filtrem FFP3 i FFP4, masek ochronnych, kombinezonów, fartuchów.

Szpital zaapelował też o wsparcie w opiece nad chorymi. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy pomogą naszemu personelowi w opiece nad pacjentami, choćby w karmieniu pacjentów czy dostarczaniu im paczek przygotowanych przez rodziny – powiedziała Gajewska. Zapewniła, że szpital zaopatrzy wolontariuszy w środki ochrony osobistej.

O pierwszym przypadku koronawirusa szpital poinformował 18 marca. Zachorował lekarz, który – według zapewnień szpitala – nie miał kontaktu z pacjentami, ale kontaktował się z innymi medykami i pracownikami administracji. Poinformowano także, że chory lekarz przebywa w szpitalu w Warszawie.

W związku z zaistniała sytuacją – decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu – w szpitalu na Józefowie wstrzymane zostały do odwołania wszystkie przyjęcia pacjentów na oddział wewnętrzny I, zarówno planowe, jak i nagłe przypadki. W razie nagłych zachorowań i sytuacji ratujących życie pacjenci byli przyjmowani na oddział wewnętrzny II – jedyny oddział wewnętrzny w Radomiu. W ub. tygodniu stwierdzono 23 przypadki zachorowań. Kolejne testy potwierdziły lawinowy wzrost osób zarażonych.