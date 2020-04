W tym roku w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów w kościołach. Jak pobłogosławić to, co znajdzie się na naszych wielkanocnych stołach? Kiedy to zrobić?

Przy stole wielkanocnym, najlepiej przed samym śniadaniem. Można też tradycyjnie przygotować koszyk w Wielką Sobotę, zebrać rodzinę i odczytać fragment Ewangelii związany z męką Pana Jezusa. Jeśli mamy w domu wodę święconą z kolędy to możemy nią pokropić pokarmy - mówi ksiądz Michał Olszewski. Reklama MODLITWA: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Ks. Olszewski: Nie ma co w tym czasie robić się najświętszym i najdłużej rozmodlonym katolikiem w parafii Zobacz również Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie. Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz… Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa: Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu. Reklama Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen. opr. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję