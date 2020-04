Jak podkreślił to, co najważniejsze pozostaje niezmienne. - To pamięć o wszystkich mieszkańcach getta warszawskiego – pomordowanych i ocalałych – zwrócił uwagę Piszewski. - 19 kwietnia oddajemy szczególny hołd powstańcom z getta warszawskiego, ich odwadze i determinacji, aby przeciwstawić się przerażającemu złu, jakim była zagłada Żydów w murach getta. Niech pamięć o nich trwa – dodał.

Reklama

Gmina jest współorganizatorem lub partnerem akcji i wydarzeń przygotowanych przez warszawskie organizacje i stowarzyszenia żydowskie: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, AJC Central Europe i JCC Warszawa.

W trakcie całodziennych wirtualnych uroczystości na kanale Teatru Żydowskiego na YouTube będzie można m.in. od godz. 10 do 18.30 usłyszeć nagrane świadectwa ocalałych z Holokaustu, w tym prof. Władysława Bartoszewskiego, Ireny Sendlerowej, Szewacha Weissa i Józefa Hena. O godz. 12 modlitwę odmówi naczelny rabin Polski Michael Schudricha.

Ze swoich domów przemówienia transmitować będą m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer, dyrektor muzeum POLIN Zygmunt Stępiński oraz przedstawiciele środowisk żydowskich w Polsce, w tym przewodniczący zarządu GWŻ w Warszawie Lesław Piszewski. Oficjalną część zakończy odśpiewanie hymnu powstania "Zug nyszt kejn mul" (Nie mów nigdy) przez aktorów Teatru Żydowskiego.

Ponadto, o godz. 18.45 można będzie zobaczyć powtórkę relacji obchodów 77. rocznicy powstania w warszawskim getcie, a o godz. 19 rozpocznie pokaz spektaklu "Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie" na podstawie poematu Icchaka Kacenelsona w przekładzie Jerzego Ficowskiego. O godz. 22.55 "TVP Kultura" wyemituje spektakl "Matki" w reżyserii Pawła Passiniego na podstawie scenariusza Patrycji Dołowy.

Obchodom 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim w Internecie towarzyszyć będzie kampania społeczna, w ramach której prezentowane będą spoty opowiadające o pierwszym i największym zrywie zbrojnym ludności żydowskiej w okupowanej Europie przeciwko Trzeciej Rzeszy.

Poza tym Gmina - jak co roku - zachęca do udziału w akacji społeczno-edukacyjnej Żonkile muzeum POLIN. W tym roku wolontariusze nie będą rozdawać symbolicznych żonkili, ale można wziąć udział w akacji online i samemu zrobić kwiat. Następnie trzeba go udostępnić w mediach społecznościowych. Publikacja powinna być oznaczona hashtagami #akcjaŻonkile i #ŁączyNasPamięć. "Zostań w domu i pokaż, że mimo wyjątkowych okoliczności, #ŁączyNasPamięć!" - zachęca muzeum. Instrukcja jak złożyć kwiat jest na stronie muzeum.

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. "Marzenie mojego życia spełniło się. Żydowska samoobrona w getcie stała się faktem. Żydowski zbrojny opór i odwet urzeczywistniły się. Byłem świadkiem wspaniałej heroicznej walki bojowców żydowskich" - pisał piątego dnia powstania (23 kwietnia 1943 roku) Mordechaj Anielewicz do przebywającego poza walczącym gettem Icchaka Cukiermana, odpowiedzialnego w tych dniach za utrzymywanie kontaktów z polskim podziemiem.

Powstanie w getcie było pierwszym w okupowanej Europie miejskim zrywem przeciw Niemcom, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia. W nierównej, trwającej prawie miesiąc walce, słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych.

W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu. 8 maja w schronie przy ul. Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta.