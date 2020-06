O znalezisku poinformował stołeczny ratusz w komunikacie opublikowanym na stronie miasta. Na stacji Bródno, na wysokości ul. Kondratowicza 19, na głębokości około 15 m odkryto wśród mas piasku rzecznego czaszkę najprawdopodobniej prażubra. To górna część czaszki z dwoma rogami. Rozpiętość rogów zwierzęcia to 90 cm. Maksymalna rozpiętość rogów współczesnych żubrów to 70-80 cm, zaś u prażubra wynosiła ona średnio od 100 do 120 cm. Według hipotezy, osobnik, którego czaszka została wykopana był stosunkowo młody.

Na stacji Zacisze zaś odkryto dwa dobrze zachowane kręgi oraz kilka drobnych fragmentów kości na głębokości około 9 m. Szczątki pochodzą prawdopodobnie od prażubra bądź tura.

Szczątki trafiły do Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie zostały zabezpieczone przez badaczy.

Nie są to pierwsze takie znaleziska podczas budowy II linii metra. W 2018 r. przy stacji Płocka na Woli odnaleziono duże fragmenty szkieletu słonia leśnego. Znalezisko ma 115-132 tys. lat. Jak ustalili badacze, zwierzę miało ponad cztery metry wysokości i ważyło aż siedem ton. W kwietniu bieżącego roku na stacji Zacisze wykopano również fragmenty ciosu ssaka słoniowatego - mamuta bądź słonia leśnego. Zwierzęta te żyły na terenie Polski w plejstocenie, czyli epoce lodowcowej.