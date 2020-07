O przedstawieniu zarzutów przez opolską prokuraturę były poseł niezrzeszony Janusz S. powiadomił na swoim profilu na portalu społecznościowym. Sprawa dotyczy dwóch zdarzeń: z 5 sierpnia i 8 października ubiegłego roku, które miały miejsce w budynku opolskiego urzędu wojewódzkiego.

Reklama

Do pierwszego zdarzenia doszło podczas wizyty pełniącego wówczas mandat poselski Janusza S. w opolskim urzędzie wojewódzkim, gdzie w ub. roku wprowadzono zasady wymagające od gości wylegitymowania się i podania celu pobytu w gmachu urzędu, a w holu zamontowano szklane bariery ograniczające dostęp do wydziałów urzędu. Podczas próby wylegitymowania posła doszło do sprzeczki z pracownikami urzędu. W jej trakcie zniszczona została jedna z barier. Interweniowała policja, której funkcjonariusze wyprowadzili Janusza S. siłą z budynku. Szkody wyrządzone przez parlamentarzystę urząd oszacował na kilka tysięcy złotych, w związku z tym o sprawie powiadomił prokuraturę.

Janusz S. w swoim oświadczeniu nie uznaje się za winnego zniszczenia mienia.

"(...) miałem wyrwać szybę z bramki którą wojewoda uniemożliwiał dostęp petentom do urzędu. Miałem wg pana prokuratora - tę szybę +rzucić o podłoże+ co spowodowało jej rozbicie. W rzeczywistości w tym dniu udawałem się do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która mieści się w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Ze zdumieniem zobaczyłem, że wejście uniemożliwiają mi barierki oraz portierzy, którzy żądają ode mnie żebym się wylegitymował. Było to wg mnie działanie całkowicie bezprawne i kiedy po półgodzinnej dyskusji dyrektorka Urzędu Wojewódzkiego nie potrafiła mi podać podstawy prawnej legitymowania i uniemożliwiania wstępu do Delegatury KBW otworzyłem bramkę chcąc wejść – szybka z bramki rozpadła się w drobny mak. Niczego nie rzucałem o podłoże, a zdarzenie można najwyżej zakwalifikować jako przypadkowe uszkodzenie, a nie czyn ścigany z kodeksu karnego. Gotów byłem zresztą za to przypadkowe uszkodzenie zapłacić co zadeklarowałem pracownikom wojewody dając im mój do0wód osobisty do spisania danych. Teraz prokuratura stawia mi zarzut karny sugerując czyn o charakterze chuligańskim" - zapewnia podejrzany.

Janusz S. nie zgadza się także z zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących policjantów. Jak wyjaśnia, to policjanci zastosowali wobec niego siłę i naruszyli nietykalność osobistą, chociaż wiedzieli, że jest posłem na Sejm.

Trzeci zarzut dotyczy podjętej przez Janusza S. próby okupacji jednego z pomieszczeń KBW mieszczącego się w gmachu urzędu wojewódzkiego. Były parlamentarzysta przyznaje się do tego, tłumacząc swoje działanie obywatelskim protestem przeciwko zapisom Kodeksu Wyborczego, które uniemożliwiają ubieganie się o mandat posła przez każdego obywatela Polski, dając tym samym nadzwyczajne uprawnienia szefom partii politycznych.

"Dwa pierwsze oskarżenia są jawnie nieprawdziwe, a trzecie ignoruje moją motywację jaką był pokojowy protest przeciwko naruszaniu praw obywatelskich. Prokuratura specjalnie czekała z postawieniem zarzutów aż zakończy się kadencja Sejmu, żeby nie musieć zwracać się do Sejmu o wyrażenie zgody postępowanie. Takie oficjalne wystąpienie prokuratury nagłośniłoby sytuację i moje motywy – w pierwszym przypadku – arogancję pisowskiego wojewody, który – moim zdaniem - całkowicie bezprawnie ogranicza petentom dostęp do urzędu i kosztem dziesiątków tysięcy montuje w kierowanym przez siebie urzędzie zupełnie niepotrzebne bramki ograniczające ludziom dostęp, a także poddaje petentów bezprawnemu legitymowaniu" - oświadczył Janusz S.

Rzecznik opolskiej Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar potwierdził informacje o przedstawieniu trzech zarzutów byłemu parlamentarzyście, za popełnienie których grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.