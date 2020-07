W piątek w Sejmie odbędzie się ślubowanie członków państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, a potem w głosowaniu zostanie wybrany jej przewodniczący.

Zgodnie z informacjami PAP podczas Prezydium Sejmu na przewodniczącego komisji zarekomendowano Błażeja Kmieciaka, którego zgłosił Rzecznik Praw Dziecka.

Informację potwierdziła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Prezydium Sejmu zarekomendowało pana Kmieciaka - przekazała Czerwińska. Jak zaznaczyła, jego kandydatura będzie poparta przez posłów PiS.

Od piątkowego głosowania dystansuje się Koalicja Obywatelska. Ta komisja to organ absolutnie pod kontrolą PiS, więc PiS wskaże na jej przewodniczącego kogo będzie chciał. My w tym nie uczestniczymy - powiedział PAP wiceszef klubu KO Robert Kropiwnicki.

Jak dodał, rządzący wybrali do komisji wyłącznie "swoich". Nie wybrali osoby, którą my rekomendowaliśmy, a rekomendowaliśmy dobrego człowieka (pedagoga, eksperta od resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego - PAP), który nie jest zaangażowany politycznie. Nie będziemy więc wspierali tej fasady. Nie wierzę, że ten organ będzie chciał cokolwiek wyjaśniać - zaznaczył poseł KO.

Szef klubu Lewica Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP zaznaczył, że w ocenie jego ugrupowania żaden z kandydatów zgłoszonych przez obóz rządzący nie zasługuje na przewodniczenie. Będziemy głosować przeciwko kandydatom na szefa zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość - zadeklarował.

Z kolei Jarosław Sachajko, wiceszef klubu Koalicja Polska PSL-Kukiz15, powiedział, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie w piątek rano, aby ustalić stanowisko, choć - w jego ocenie - "nie będzie żadnego przymusu głosowania na kogokolwiek z tych kandydatów". Po spotkaniu klubowym rozważamy wszystkie kandydatury i zdecydujemy, jak się zachować - dodał.

Przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza ocenił w rozmowie z PAP, że "technicznie, sama komisja będzie funkcjonowała niezależnie od innych organów władzy państwowej, natomiast ze względu na to, że osoby wybrane do tej komisji są z określonych środowisk, nie ma gwarancji, że będą one w pełni niezależne". Nie chcę tego teraz przesądzać, jednak jest pewne, że gdyby decydenci, czyli większość sejmowa Prawa i Sprawiedliwości chciała wybrać w pełni niezależne osoby i skuteczne, to byłby wybrany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - dodał.

Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Ma uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. W skład Komisji wchodzi siedmiu członków. Swoich przedstawicieli do komisji powołali: Sejm - Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego, Senat - Agnieszkę Rękas, prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbietę Malicką oraz Rzecznik Praw Dziecka - Błażeja Kmieciaka.

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest ekspertem organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Życie i Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego.

Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością – niedowidzącą. Redaktor, autor i współautor licznych recenzowanych artykułów oraz książek, m.in. "Prawa dziecka jako pacjenta", "Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne", "Prawo, psychiatria, społeczeństwo" i "Seksualność i prawo". Początkowo przepisy przewidywały, że pierwszy raport komisji będzie opracowany w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy, a więc do września 2020 r. Jednak ponieważ członkowie komisji ślubowanie przed Sejmem złożyli dopiero 10 miesięcy po tym, jak Sejm uchwalił ustawę, termin przygotowania pierwszego raportu przesunięto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w ciągu roku od dnia powołania jej członków.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od dnia powołania jej członków. Kadencja Komisji trwa siedem lat.

Do zadań komisji należy m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych, w tym ustalanie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego. Komisja będzie też identyfikować problemy pojawiające się w praktyce ścigania przypadków nadużyć seksualnych i karania sprawców przestępstw pedofilii.