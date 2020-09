Po tym jak u dwojga uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wykryto koronawirusa, lokalny sanepid przychylił się do wniosku dyrekcji placówki o wprowadzenie do 11 września zdalnego nauczania. To kolejna szkoła w regionie, w której zastosowano taki tryb nauki.

Służby sanitarne wydały pozytywną opinię w tej sprawie po tym, jak o naukę w trybie zdalnym wystąpiła do nich dyrektor szkoły Ewa Śliwińska w porozumieniu z prezydentem miasta. Reklama Wniosek dyrekcji szkoły do gdyńskiego sanepidu był z kolei konsekwencją wykrycia zakażenia koronawirusem u dwojga uczniów. W efekcie część uczniów szkoły, ich nauczyciele i członkowie rodzin, zostali skierowani na kwarantannę. Zalewska: Moje sukcesy w MEN mogłabym wymieniać bez końca Zobacz również Uczniowie, którzy tak niedługo po wakacjach zostali ponownie rozdzieleni, zostaną otoczeni przez szkołę maksymalną troską. Osoby, które z powodu przymusowej kwarantanny czują się źle psychicznie, mogą korzystać z pomocy psychologa. Dorośli powinni w takiej sytuacji dzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, tel. 58-622-22-22, a młodzież korzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111 – poinformowała rzecznik prasowa gdyńskiego magistratu Agata Grzegorczyk. w komunikacie rozesłanym mediom w niedzielę wieczorem. Dodała, że z kolei przedsiębiorcy "poszukujący wiedzy o zasiłku przysługującym za czas kwarantanny mogą jej zasięgnąć w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem 58-668-20-10". Gdyńskie VI LO jest kolejną pomorską szkołą, w której z powodu wykrycia koronawirusa wśród uczniów lub kadry, wprowadzono zdalne nauczanie. 1 września pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informował, że taki tryb nauki został przyjęty w jednej placówce w powiecie kościerskim i w jednej w powiecie kartuskim. W obu szkołach – I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie i w Szkole Podstawowej w Kiełpinie – badania wykonane na kilka dni przed 1 września potwierdziły SARS-CoV-2 u pojedynczych nauczycieli. Ponieważ obaj byli obecni na radach pedagogicznych organizowanych w placówkach, sanepid objął kwarantanną wszystkich pracowników obu szkół i wydał pozytywną opinię dotyczącą zdalnego nauczania.