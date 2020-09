Jedynie na południowym wschodzie kraju nadal oddziałuje pofalowany front atmosferyczny, związany z niżem znad Morza Barentsa, a na północy i północnym wschodzie kraju, zaznacza się jeszcze zatoka tego niżu. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, po południu zanikające. W województwach podkarpackim, lubelskim i na południu podlaskim oraz małopolskim początkowo opady o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. na południowym wschodzie, około 17 st. na północy, do 21 st. na południowym zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 11 st. do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. Na wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy przeważnie zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane oraz duże i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu oraz w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 st. na wschodzie, około 8 st. w centrum, do 13 st. na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich od 4 st. do 6 st. Wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia od małego i umiarkowanego do dużego. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. na północnym wschodzie, około 20 st. w centrum, do 23 st. na południowym zachodzie. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na północy w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr słaby, chwilami po południu wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 8 st. Wiatr słaby, zachodni.

We wtorek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.