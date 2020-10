"Panie Ministrze Kamiński, skoro musimy odwalać całą robotę za policję, która nagminnie odmawia podejmowania interwencji jeśli chodzi o przeciwdziałanie aktom wandalizmu, profanacji i zakłócaniu porządku publicznego, to poprosimy o odpowiednie uprawnienia i niezbędny sprzęt" - napisał na Twitterze Grzegorz Kowara, jeden z liderów opolskich nacjonalistów.

To reakcja na wczorajsze starcia na placu Trzech Krzyży, gdy między narodowcami i demonstrantami, protestującymi przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego doszło do konfrontacji między protestującymi a osobami blokującymi dostęp do mieszczącego się tam Kościoła pw. św. Aleksandra. W stronę osób pod kościołem rzucono m.in. race i butelki. Dochodziło do przepychanek i bójek. Zaatakowano funkcjonariuszy, a jeden z nich został poparzony racą. Policja użyła gazu pieprzowego. Poinformowała, że zatrzymano agresywną osobę. Poszkodowanym pomocy udzielali ratownicy medyczni.