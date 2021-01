Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że z końcem grudnia śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Zofii N. - Podejrzaną oskarżono o obrazę uczuć religijnych przez znieważenie kościoła polegającym na trzykrotnym rzuceniu w jego drzwi jajkami – powiedział.

Obrzucanie kościoła jajkami

Wicedyrektorka poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał pod koniec października rzuciła jajkami w drzwi kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; kościół parafialny na poznańskich Jeżycach pełni jednocześnie rolę świątyni garnizonowej. Nagranie swojego czynu Zofia N. opublikowała w mediach społecznościowych.

Na początku grudnia Zofii N. przedstawiono zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

Demonstracja w ramach Strajku Kobiet

Jak tłumaczyła wówczas PAP jej zamiarem nie było obrażanie uczuć religijnych, a postawiony jej zarzut nazwała absurdalnym. - To nie była obraza jakichś konkretnych osób, ale wyraz mojego gniewu, buntu, mojego niezrozumienia dla tego, co się dzieje w Polsce; dla pseudoorzeczenia pseudotrybunału. To była część demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet. Był to wyraz mojego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tu chodziło o mnie, o prawa kobiet, nie o jakichś panów patriarchów - oni urażają nas od wieków – powiedziała.

Za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.