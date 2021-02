Wybuch gazu

Reklama

Oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski poinformował w rozmowie z PAP, że do zdarzenia doszło przy ul. Nowodworskiej.

Doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym, jedna osoba została poszkodowana, jest to kobieta w wieku ok. 80 lat. Budynek został dość znacznie uszkodzony, popękały ściany, zostały uszkodzone okna - przekazał strażak.

Poszkodowana została zabrana do szpitala. W budynku prawdopodobnie nie znajdował się nikt inny.

Obecnie na miejscu jest 24 strażaków oraz siedem wozów strażackich.