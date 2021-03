Skierowałem komisję z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu zbadania wnikliwie tej sprawy oraz podpisałem wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa zagrożenia życia i zdrowia pacjentów – powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Koordynator zaopatrzenia szpitali w tlen medyczny z zespołu ds. uruchomienia szpitala tymczasowego na MTP Tomasz Małyszka zaznaczył, że we wtorek w szpitalu tymczasowym nie doszło do awarii instalacji tlenowej.

Problemem był brak tlenu w zbiorniku podstawowym o pojemności 35 ton i w trzytonowym zbiorniku rezerwowym – powiedział.

Tlen pod eskortą policji

Zaznaczył, że firma dostarczająca ciekły tlen, oddalona o 140 km od Poznania, pod eskortą policji dowiozła niezbędny gaz przed godz. 11.00.

Rozpoczęło się tankowanie tego dużego zbiornika – powiedział. Dodał, że w tym samym czasie strażacy dowieźli 60 butli o pojemności 50 l z banku tlenu.

Potwierdzono nam już, że nie było żadnej awarii instalacji. Po prostu był brak tlenu. Zamówienie wystawione wczoraj na dziś. Zostało zrealizowane w pełni, ale, jak widać, dużo za późno – powiedział Małyszka.

We wtorek przed południem Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o konieczności przewiezienia części pacjentów szpitala tymczasowego, umiejscowionego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, do innej placówki. Powodem miały być problemy z instalacją tlenową w lecznicy. Ostatecznie do miejskiego szpitala im. J. Strusia około południa przewieziono 12 pacjentów.

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 miejscami dla pacjentów z COVID-19. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów. Według założeń w razie potrzeb placówka tymczasowa na MTP może zostać rozbudowana na tyle, by przyjąć ponad 500 chorych.