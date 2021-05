Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 14 472 dawki. Zgłoszono 8662 niepożądane odczyny poszczepienne. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 18 618 220 dawek.

W Polsce jest ok. 724 tys. osób w wieku 16-17 lat, tylu młodych ludzi może skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19. Rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające grupę uprawnionych o roczniki 2004 i 2005 skierowano w środę do ogłoszenia. Wejdzie ono w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 15 maja 2021 r.

Brak szczepionek, zawieszona działalność

W środę z powodu braku dostaw szczepionek zawiesił działalność punkt szczepień w Centrum Sportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – poinformowało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał Kuczmierowski zapewnił, że zaplanowane dostawy do UCK są realizowane terminowo.

Do końca maja szczepienia preparatem Pfizer będą kontynuowane jedynie w przypadku dwóch terminów. Jesteśmy gotowi w każdej chwili wznowić działalność, jak tylko otrzymamy szczepionki - napisano we wtorek na oficjalnym profilu UCK w mediach społecznościowych.

W środę prezes RARS Michał Kuczmierowski poinformował Polską Agencję Prasową, że UCK znało wielkość dostaw w maju i – w jego ocenie – nie zaplanował dobrze szczepień w poszczególnych tygodniach.

Dotychczas w maju UCK otrzymało 47 690 szczepionek, a zaplanowane do końca maja dostawy to 42 120 dawek. Czyli w całym maju punkt otrzyma około 90 tys. dawek szczepionek. Jednocześnie UCK zrezygnowało w maju z dostaw około 40 tys. szczepionek – w tym 10 tys. Moderny - sprecyzował.

Szczepionki - z uwzględnieniem przepustowości

Kuczmierowski dodał, że wszystkie punkty szczepień otrzymują szczepionki z uwzględnieniem przepustowości danego punktu, ale również wielkości dostaw szczepionek do Polski, a także dostępności terminów na szczepienie w danym regionie.

Wszystkie dostawy zaplanowane do UCK są realizowane terminowo i zgodnie z potwierdzonym harmonogramem. W pierwszej połowie maja dostarczyliśmy do UCK 32 370 dawek Pfizera i 9500 dawek AstryZeneki. W tym tygodniu zrealizowana została dostawa 5220 dawek Pfizera, 500 dawek Moderny oraz 100 dawek J&J. W przyszłym tygodniu, o ile UCK nie odwoła dostawy, zaplanowane są dostawy 5220 dawek Pfizera, 7100 dawek Moderny, 7500 dawek AstryZeneki i 200 dawek J&J - wyliczał Kuczmierowski.

Prezes RARS podkreślił, że wiele punktów szczepień w Polsce ma większe możliwości szczepienia niż wielkość cotygodniowych dostaw, "ale wszyscy jesteśmy ograniczeni liczbą szczepionek dostarczanych przez producentów."

Bez pacjentów ale z punktem szczepień

Punkt szczepień na Stadionie Narodowym nadal będzie działał. Wszystkie szczepienia odbywają się według zaplanowanych terminów" – napisało na Twitterze CSK MSWiA.

W środę szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w najbliższą niedzielę ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym zostanie wypisany ostatni pacjent, a działalność placówki zostanie zawieszona.

Szczepienie poprzedza kwalifikacja, której podstawą jest kwestionariusz badania przesiewowego, zawierający pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, a także chorowanie na COVID-19 i objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem. Teraz można wypełnić ten kwestionariusz online i wysłać do punktu szczepień.

Aby to zrobić trzeba zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta. Po wejściu w zakładkę "Profilaktyka" kwestionariusz będzie widoczny z prawej strony. Należy go wypełnić i potwierdzić. Punkt szczepień otrzyma dostęp do kwestionariusza, a pacjent niczego nie będzie już musiał wypełniać na miejscu.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak powiedział w środę, że Europejska Agencja Leków (EMA) rekomenduje podawanie drugiej dawki tej samej szczepionki.

Badanie Com-Cov sprawdza użycie różnych kombinacji zatwierdzonych szczepionek p/#COVID-19. Potencjalna możliwość ich łączenia może umożliwić szybsze zaszczepienie większej liczby osób. Na tę chwilę EMA rekomenduje podawanie II dawki tej samej szczepionki - napisał na Twitterze szef URPL.

Comirnaty po trzech tygodniach

Biuro prasowe Pfizer Polska przekazało w środę, że zgodnie z zapisem umieszczonym w charakterystyce szczepionki Comirnaty producent zaleca podanie drugiej dawki preparatu po upływie trzech tygodni od pierwszej. Osoby, które otrzymały pierwszą – jak wskazano – powinny otrzymać drugą, aby ukończyć cykl szczepienia.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.