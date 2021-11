Pogoda w niedzielę zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Rano miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby wiatr ze wschodu.

Poniedziałek będzie pochmurny, ale na niebie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr.

Pogoda we wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie w pasie północnym chmur może być więcej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby, w górach okresowo umiarkowany.