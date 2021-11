Pytany w piątek w PR24 o porównanie danych i o to, czy mamy obecnie ekspansję prób przedarcia się przez granicę białorusko-polską nielegalnych imigrantów, Żaryn powiedział: tutaj wydaje się, że takie liczbowe porównania mogą być mylące. To, co zwraca naszą uwagę - to jest coraz większa agresywność i brutalność z jednej strony tych cudzoziemców, którzy próbują się wdzierać na nasze granice, na naszą stronę, ale też - i to chyba jest najbardziej widoczna zmiana - Białorusinów, którzy są coraz agresywniejsi wobec polskiej strony - podkreślił.

Żaryn wyjaśnił, że Białorusini podejmują już jawne akcje, będące pewną przykrywką dla prób przekroczenia granicy. Białorusini nie tylko przysyłają na naszą linię graniczną specjalne jednostki, specnaz, które gdzieś są zaangażowane w te próby masowego wejścia na naszą stronę polską, ale też rzucają kamieniami w naszych ludzi, strzelają laserami, żeby oślepić naszych funkcjonariuszy podejmujących interwencje - zaznaczył.

Żaryn: Białorusini prowadzą akcję zmylania

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zwrócił uwagę, że Białorusini też prowadzą taką akcję zmylania naszej strony, po to, żeby skupiać nas w jakimś miejscu, podczas gdy te realne próby przedarcia się są organizowane w miejscu nieodległym, obok.

Pytany o to, jak minęła noc na granicy polsko-białoruskiej, Żaryn powiedział: na takie pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć dokładnie, gdy zejdą meldunki. Te pierwsze sygnały wskazują, że nie była to noc, która odbiega od tego, co znamy z ostatnich tygodni - ocenił.Były próby masowego, grupowego wejścia na naszą stronę. Były ataki, z którymi mierzyli się również nasi żołnierze i funkcjonariusze - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.