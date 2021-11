Z informacji przekazanych we wtorek przez służby prasowe pomorskiej policji wynika, że ok. godz. 14.30 w poniedziałek jadącego do sądu radiowozem policjanta z Czerska zatrzymała w Rydlu roztrzęsiona kobieta.

Reklama

Szybka akcja policji

- Podbiegła do radiowozu i prosiła o pomoc w szybkim pilotażu 9-miesięcznego dziecka do szpitala, które, jak się okazało, połknęło żelowy krążek do WC. Z uwagi na to, że w żelu znajduje się substancja żrąca, niezbędna była natychmiastowa pomoc medyczna – poinformowała pomorska policja.

Policjant, po sprawdzeniu, że dziecko się nie dławi, zdecydował o udzieleniu asysty w przejeździe na szpitalny oddział ratunkowy. Powiadomił o eskorcie z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi dyżurnego chojnickiej policji, która przejęła ją na ul. Tucholskiej, by zapewnić kobiecie i jej dziecku szybki dojazd do szpitala przez zakorkowane Chojnice.

- Dzięki skoordynowanym działaniom policjantów chłopiec otrzymał natychmiastową pomoc specjalistów – podała pomorska policja.