"Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci od 5 do 11 lat rozpoczną się 13 grudnia. Do tego czasu do Polski powinna już trafić szczepionka przeznaczona dla tej grupy wiekowej" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jednocześnie rząd planuje rozszerzenie możliwości testowania dla dorosłych Polaków.

- Chcemy, pewnie to się zadzieje od 13 grudnia, żeby weszły fizycznie szczepienia dla dzieci powyżej 5. roku życia. Do tego dnia dotrą do nas te szczepionki, które są dedykowane dla tej grupy wiekowej - powiedział Kraska w Sejmie, przedstawiając w Sejmie informację na temat stanu walki z pandemią Covid-19. Reklama Wiceminister poinformował, że rząd planuje rozszerzenie możliwości testowania dla dorosłych Polaków. - Myślę, że rozszerzenie testowania Polaków wprowadzimy rozporządzeniem. Chcemy, aby testy były dostępne dla wszystkich Polaków - podkreślił. Doprecyzował, że chodzi przede wszystkim o grupy, które mają największy kontakt z innymi osobami, czyli m.in. o służbę zdrowia, pracowników oświaty, pracowników administracji, a także inne grupy zawodowe. Możliwości testowania - Ta możliwość testowania się w sposób bezpłatny, nie rodząca konsekwencji pójścia od razu z automatu na kwarantannę jest jak najbardziej korzystna i my to wprowadzimy. Myślę, że jest ważne, żebyśmy mogli testować ewentualnie osoby, które nawet w tej chwili nie mają żadnych objawów, ale podejrzewają, że miały kontakt z osobą, która była czy jest zakażona - zaznaczył wiceminister. Poinformował, że laboratoria mogą obecnie przeprowadzać ok. 200 tys. testów PCR w ciągu doby. Istnieją też - jak powiedział - bardzo duże możliwości testowania testem antygenowym.