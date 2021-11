Kraska w Polsat News został zapytany o to, od kiedy będzie można w Polsce szczepić dzieci od 5 roku życia. - Wydaje się, że to będzie w połowie grudnia. Jeżeli oczywiście wcześniej pojawi się ta szczepionka u nas w kraju, to wdrożymy to wcześniej. Taki wydaje się realny termin, to jest około 15 grudnia" - powiedział Kraska.

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w ubiegłym tygodniu zatwierdzenie szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. U najmłodszych dzieci dawka będzie niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, zalecono podawanie w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

Komisja Europejska musi jeszcze wydać decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie specyfiku do obrotu.