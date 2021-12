Rober Winnicki z koła Konfederacji złożył w piątek wniosek o przerwę w obradach Sejmu. Uzasadniając wniosek podkreślił, że oczekuje, iż po przewie szef MON Mariusz Błaszczak przedstawi posłom informacje dot. doniesień medialnych o polskim żołnierzu, który podczas służby na granicy zdezerterował i uciekł na Białoruś.

Reklama

Winnicki przytoczył informacje pojawiające się w mediach, że żołnierz ten został złapany w ostatnim czasie na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu - 1,5 promila we krwi - i pod wpływem marihuany.

Jak to się stało, że jest on wysyłany na granicę? Gdzie jest kontrwywiad, gdzie jest dowodzenie, bo wszystko wskazuje na to, że Wojsko Polskie jest najgorzej dowodzoną służbą na granicy - mówił Winnicki. Stwierdził też, że po przedstawieniu wyjaśnień w tej sprawie Błaszczak powinien podać się do dymisji. Posłowie jednak nie poparli wniosku Winnickiego.

O odroczenie posiedzenia Sejmu wnioskował poseł KO Marek Sowa. Według niego posiedzenie powinno zostać odroczone do czasu przedstawienia informacji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry "w sprawie składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy BOR-u w związku z wypadkiem Beaty Szydło, byłej premier".

Od samego początku politycy PiS w szczególności minister Mariusz Błaszczak kłamią w tej sprawie. Wykorzystujecie aparat państwa do zniszczenia niewinnego młodego człowieka, który przypadkiem znalazł się na drodze przejazdu rządowej kolumny. Dziś wiemy, bo się funkcjonariusze BOR-u sypią, że składali fałszywe zeznania. Wiemy, że byli do tego nakłaniani - powiedział Sowa kierując te słowa w stronę posłów PiS. Także ten wniosek został przez Sejm odrzucony.

"Polski żołnierz przeszedł na terytorium Białorusi i poprosił o azyl. Broń zostawił w bazie. Tłumaczył ze nie zgadza się polityką polskiego rządu" - napisał na Twitterze Marek Balawajder z RMF FM.

Reklama

Polski żołnierz przeszedł na terytorium Białorusi i poprosił o azyl - news @RMF24pl . Broń zostawił w bazie. Tłumaczył ze nie zgadza się polityką polskiego rządu. Więcej w @RMF24pl . — Marek Balawajder (@MarekBalawajder) December 17, 2021

Dodał po chwili, że MON sprawy nie chce komentować, a żołnierz pochodził z 16 pomorskiej dywizji zmechanizowanej.

Polski żołnierz, który służył w 16 pomorskiej dywizji zmechanizowanej - uciekł na Białoruś. Tam poprosił o azyl. Jako powód miał podać sprzeciw wobec polityki migracyjnej polskiego rządu. MON na razie milczy, ale tą wizerunkową katastrofę na pewno wykorzysta reżim Łukaszenki. — Marek Balawajder (@MarekBalawajder) December 17, 2021

OŚWIADCZENIE Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Podobne oświadczenie wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych "W czwartek, 16 grudnia 2021 roku, w godzinach popołudniowych, stwierdzono nieobecność żołnierza 11 Pułku Artylerii, który zaginął podczas wykonywania zadań służbowych w okolicy miejscowości Narewka, Siemianówka i Jez. Siemianowskiego. Niezwłocznie podjęta została szeroko zakrojona, intensywna akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowani są żołnierze i wszystkie działające na granicy służby. Poszukiwania cały czas trwają" - napisano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego RSZ przesłanym po pytaniach PAP w tej sprawie. "Nie potwierdzamy informacji pojawiających się w niektórych mediach o rzekomej ucieczce żołnierza na Białoruś. Prowadzone są czynności wyjaśniające w tej sprawie" - podkreślono w odpowiedzi.

Reakcja Mariusza Błaszczaka

Na sprawę zareagował też minister obrony narodowej. "Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinen zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada" - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.