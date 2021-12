Jak mówił gen. Waldemar Skrzypczak, "mimo wielu lat spędzonych w wojsku i długiej praktyki dowódczej" z taką sprawą, jak dezercja spotyka się po raz pierwszy. Dotychczasowe incydenty, które się zdarzały kiedy żołnierze wchodzili w kolizję z prawem, były to tzw. samowolne oddalenia.

Jak dodał generał, dla niego "sprawa jest ewidentna, że jest to dezerter, który przeszedł na stronę wroga i tak to trzeba interpretować". - Tu nie może być innej, moim zdaniem, jako żołnierza, interpretacji jak dezercja żołnierza w czasie wojny. Jeżeli wszyscy politycy mówią, że jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce, to bądźmy konsekwentni. Żołnierz zdradził Polskę w czasie wojny przechodząc na stronę naszego wroga i to jest bezsporne - uważa gen. Skrzypczak. - Przestępca, ewidentnie dezerter. Kula w łeb i po zawodach. Przepraszam, że tak mówię, ale nie może być inaczej - mówił.

"Rzecz najstraszniejsza ze wszystkich strasznych"

- Ten żołnierz dokonał rzeczy najstraszniejszej ze wszystkich strasznych w czasie wojny przechodząc na stronę wroga, czyli dokonał dezercji. Jeżeli czytam dzisiaj w mediach, że prokuratura wszczęła postępowanie i grozi mu do 10 lat więzienia, to się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. W czasie wojny przechodzi na stronę wroga i grozi mu 10 lat więzienia? Ja tego nie pojmuję - mówił w rozmowie z wPolityce.pl. - Sprawa jest ewidentna. Żołnierz jest dezerterem, przeszedł na stronę wroga w czasie wojny, więc grozi mu tylko jeden wyrok - kara śmierci. I tu nie ma nawet dyskusji - stwierdza.

Były dowódca Wojsk Lądowych zastanawia się, jak to się stało, że - jak podają media - żołnierz ten po pobiciu własnej matki nie został w trybie natychmiastowym wydalony z wojska, tylko przeniesiony do innej jednostki. - Prawdopodobnie za ten czyn został przeniesiony z jednostki Bartoszyc do Węgorzewa. Nie rozumiem takiej decyzji. Dla mnie żołnierz, nawet jeśli byłby najlepszy, który dokonuje pobicia swojej matki, powinien być natychmiast wyrzucony z wojska na zbity pysk. Natychmiast - uważa gen. Skrzypczak.

W jego ocenie winnym w tej sytuacji "nie jest dowódca plutonu czy dowódca baterii, tylko winny jest ten, kto wydał rozkaz o przeniesieniu żołnierza, który już był przestępcą".

"Co to za szpieg z szeregowego?"

Generał zastanawia się również nad "kolejnym aspektem tej sprawy", czyli żołnierzem, który miał kolizję z prawem, a jednocześnie funkcjonował jak inni żołnierze. - Dalej stawiał się do jednostki wojskowej, wchodził w posiadanie broni - przypomina gen. Skrzypczak. - Po takim zdesperowanym żołnierzu można się było spodziewać wszystkiego. W armii były takie przypadki, że zdesperowany żołnierz, nad którym wisiał miecz Damoklesa, brał broń i zabijał kolegów w emocji. Wszystko się mogło zdarzyć - zauważył.

Dlaczego żołnierz zdecydował się na ten krok? Może pracował dla strony białoruskiej? - Moim zdaniem nie był szpiegiem. On wszedł w kolizję z prawem i miał tego świadomość, że grożą mu za to kary. Przez to, że miał przez swoją rodzinę dobre relacje z Białorusinami, z Białorusią, prawdopodobnie to go skłoniło do przejścia na stronę wroga - uważa gen. Skrzypczak. Jak dodał, gdyby - jak sugerowani - żołnierz był szpiegiem, to nie ujawniłby się w ten sposób. - Co za szpieg z szeregowego? Co ten szeregowy może wiedzieć? - zauważył.

- To ujawnienie, czyli to przejście na stronę wroga moim zdaniem nie jest aktem wynikającym z tego, że on był szpiegiem. Po prostu on stał już pod ścianą, bo groziło mu wydalenie z armii i inne reperkusje. W związku z tym to był czyn wynikający z emocji chwili. Przeszedł na stronę wroga, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, i z konsekwencji, jakie za to poniesie. Tak mi się wydaje - mówił gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z wPolityce.pl.