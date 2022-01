W środę wieczorem generator fali uderzeniowej został uruchomiony przez pracowników AGH. W czasie pierwszych prób badano za pomocą drona jakość powietrza. Otrzymane wyniki w najbliższym czasie zostaną poddane dokładnym analizom – powiedział rzecznik magistratu Tomasz Baluś.

Reklama

Próby antysmogowego generatora

Generator to kluczowy element projektu Opracowanie systemu interwencyjnej redukcji stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, realizowanego przez krakowską uczelnię we współpracy z samorządem Kalwarii Zebrzydowskiej. Urządzenie stanęło na terenie jednej z firm.

Ten wynalazek może poprawić stan powietrza w naszej gminie. Chodzi o rodzaj działa, które strzela w powietrze falami dźwiękowymi. Wystrzał generuje huk i falę uderzeniową, która wypycha smog kilkaset metrów w górę - poza zasięg nosów i płuc mieszkańców. Pył PM10 wystrzelony w górę nie będzie już groźny dla ich zdrowia. Podobnego urządzenia rolnicy używają do ochrony pól przed gradem – wyjaśnił Baluś.

Jak dodał, badania będą prowadzone do 15 stycznia. Kolejne uruchamianie generatora będzie następowało w okresach zagrożenia wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w zakresie poziomu pyłów. Będzie jednak to się wiązało z wystąpieniem hałasu, za co pragniemy przeprosić – powiedział rzecznik.

Kalwaria Zebrzydowska leży nieopodal Krakowa. W miasteczku mieszka 4,5 tys. osób, a w całej gminie - ok. 20 tys.