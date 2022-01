Kompletnie pijani rodzice "opiekowali się" dwójką dzieci we Wrocławiu. Policjantów zawiadomili najprawdopodobniej czujni sąsiedzi. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że każde z rodziców miało we krwi prawie 4 promile alkoholu. Jeśli śledczy wykażą, że swoim zachowaniem dorośli narazili zdrowie i życie dzieci, może im grozić nawet do 5 lat więzienia.

