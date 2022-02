Zdzisław Podkański, w przeszłości wiceprezes PSL, zmarł w piątek wieczorem. Urodził się w 1949 roku w Guzówce.

Zmarłego żegnają bliscy oraz politycy

Zmarłego żegnają w mediach społecznościowych bliscy, a także politycy. "Zmarł Zdzisław Podkański. Wieloletni działacz ruchu ludowego, były minister kultury, poseł i samorządowiec. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. RIP" - czytamy na Twitterze PSL.

"Bardzo smutna informacja. Zmarł Zdzisław Podkański, dobry i zasłużony dla Lubelszczyzny człowiek. Zaangażowany i oddany ludzkim sprawom Samorządowiec, wicemarszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego, były minister kultury, poseł, eurodeputowany. Przywiązany do polskich tradycji, propagował naszą kulturę ludową. Spokój Jego duszy. Moje wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - napisał na Facebooku wicepremier Jacek Sasin.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Zdzisław Podkański od 1989 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W marcu 2004 został wiceprezesem PSL. Był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W latach 1994 - 1996 pełnił funkcję wiceministra, a następnie do 1997 roku ministra kultury i sztuki. Był posłem na Sejm II, III i IV kadencji. Od 2004 r. do 2009 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego.